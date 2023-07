Royaume-Uni: Rishi Sunak propose des augmentations aux fonctionnaires et appelle à l'arrêt des grèves

Le gouvernement britannique a proposé jeudi une hausse de salaires d’au moins 6% pour des millions de fonctionnaires, dans l'espoir de mettre fin à des grèves historiques dans le secteur public depuis que l'inflation a atteint des chiffres record.

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé jeudi 13 juillet que son gouvernement acceptait d'augmenter des millions de fonctionnaires et demandé ainsi la fin des grèves qui durent depuis des mois. Le Royaume-Uni, qui compte 5,8 millions de fonctionnaires, a vu se multiplier ces derniers mois les grèves dans le privé comme dans le public en raison de revendications salariales face à l'inflation. Celle-ci s'élevait en mai à 8,7% sur un an, un record parmi les pays du G7.

Parmi les augmentations promises, 6,5% pour les enseignants, qui avaient prévu de faire grève à la rentrée. Ils sont prêts à renoncer à leur mouvement et retourner en classe en septembre prochain.

Et 6% d’augmentation pour les internes. Les « junior doctors », ces médecins en formation équivalents aux internes en France, ont entamé une grève de cinq jours depuis ce jeudi 13 juillet en Angleterre. Ils n'ont jamais arrêté de travailler aussi longtemps, rappelle notre correspondante à Londres, Marie Boëda. Ils demandent 35% de salaire en plus car leur niveau de vie a baissé depuis la crise financière de 2008. Cette annonce n’est pas suffisante mais est un point de départ, selon eux.

Dernière offre

Pour financer tout cela, il n'y aura pas d’augmentation des impôts, pas d’emprunt supplémentaire non plus, a déclaré le Premier ministre britannique. « Nous allons augmenter la taxe que paient les étrangers quand ils demandent un visa et aussi ce que l’on appelle le supplément santé immigration, c’est-à-dire le prélèvement qu’ils paient pour accéder aux services de santé publique », dit-il.

En réponse, une organisation d'aide aux migrants, Praxis, a accusé le gouvernement de traiter ceux qui ne sont pas nés au Royaume-Uni comme des « vaches à lait ».

« J'appelle tous les responsables syndicaux à accepter ces propositions salariales et annuler leurs grèves », a indiqué le chef du gouvernement conservateur lors d'une conférence de presse. Rishi Sunak a indiqué que c'était sa dernière offre. « Il n'y aura plus d'autres discussions salariales. Nous ne négocierons pas de nouveau »et « aucune grève ne changera notre décision », a-t-il averti.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne