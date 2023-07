Russie: Vladimir Poutine entretient le flou sur la réorganisation et l’avenir de la milice Wagner

Vladimir Poutine a évoqué hier jeudi devant quelques journalistes sa rencontre du 29 juin, au Kremlin, avec Evguéni Prigojine et une trentaine de cadres de la milice Wagner. Il a précisé qu’ils avaient refusé de continuer à combattre ensemble, tout en soulignant que l’existence juridique de la milice posait problème.

Le président russe Vladimir Poutine (g.) et le chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine (photomontage).

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Wagner n’existe pas, ou du moins pas juridiquement, a expliqué Vladimir Poutine. Si cela n’a pas empêché l’État russe de financer la milice à hauteur de plusieurs milliards d’euros au fil des années, le président russe a précisé qu’il revenait maintenant au Parlement de légiférer pour résoudre ce paradoxe alors qu’on lui demandait si Wagner continuerait à être une unité de combat.

Une réponse ambiguë, d’autant plus qu’il a souligné qu’il avait proposé à ses hommes de continuer à servir le pays dans la même configuration, en se réunissant dans un même endroit sous les ordres de leurs mêmes commandants. Une proposition qu’Evguéni Prigojine aurait balayée d’un revers de main, à en croire les confidences de Vladimir Poutine sur sa réunion du 29 juin, cinq jours après la rébellion avortée de la milice.

On n’en sait donc pas plus, ni sur la réorganisation de la milice, ni sur la poursuite de ses activités. Tout au plus peut-on déduire des propos de Vladimir Poutine que Wagner est passé sous les ordres du ministère de la Défense, mais là encore, le président russe ne l’a pas clairement explicité. Quant au sort d’Evguéni Prigojine, c’est silence radio.

À lire aussiRussie: fermeture de médias liés au patron de Wagner, Evgueni Prigojine

Wagner désormais absent des combats en Ukraine, selon le Pentagone Les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner ne participent plus « de manière significative » selon le Pentagone, aux opérations de combat en Ukraine. « À ce stade, nous ne voyons pas les forces de Wagner participer de manière significative aux opérations de combat en Ukraine », a fait savoir le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, lors d'une conférence de presse. Les États-Unis estiment que « la majorité » des combattants de Wagner sont toujours dans des zones ukrainiennes occupées par la Russie. De son côté, le ministère Biélorusse de la Défense a indiqué ce vendredi 14 juillet que les combattants de Wagner ont commencé à travailler comme « instructeurs » pour les forces de défense territoriale de Biélorussie. « Des sessions d'entraînement avec des unités des troupes territoriales se déroulent près d'Assipovitchi », dans l'est du pays, a précisé Minsk. Les annonces du Pentagone et de la Biélorussie surviennent trois semaines après que le groupe Wagner, qui a joué un rôle clé dans l'offensive de Moscou en Ukraine, a cherché à renverser la direction militaire russe lors d'une révolte éclair. (Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne