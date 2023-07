UE: les groupes parlementaires vent debout contre la nomination de Fiona Scott-Morton à Bruxelles

Après la levée de boucliers unanime des députés européens français au Parlement, la polémique s’élargit au sein du parlement et du gouvernement français avec en face, une fin de non-recevoir de la Commission européenne qui campe sur ses positions.

© Tony Rinaldo via Wikimedia Commons

Fiona Scott-Morton devrait devenir le 1er septembre la nouvelle économiste en chef de la direction générale chargée de la concurrence mais on lui reproche à la fois d’avoir travaillé pour les Gafam et aussi d’être américaine.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La tension monte à Bruxelles autour de la nomination de l’Américaine Fiona Scott-Morton au poste d’économiste en chef de la direction générale chargée de la concurrence. La polémique était au départ limitée aux bancs des députés français à Strasbourg même si elle balayait l’ensemble du spectre politique. Elle est ensuite restée centrée sur la France lorsque la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a demandé à la Commission européenne de réexaminer la candidature de Fiona Scott-Morton.

Des préoccupations de trois ordres

Mais depuis, la polémique continue d’enfler. Elle s’est étendue à l’ensemble des quatre partis les plus nombreux au Parlement européen, conservateurs, socialistes, centristes et verts. Leurs quatre présidents, un Allemand, une Espagnole, un Français et un Belge ont demandé dans une lettre commune à la Commission de renoncer à cette nomination.

Les préoccupations sont de trois ordres. D’abord l’incompréhension du besoin d’aller choisir une étrangère. Ensuite, la crainte d’une ingérence extérieure puisque Fiona Scott-Morton a été procureure adjointe dans l’administration Obama. Enfin le risque de conflit d’intérêt, car elle a été consultante pour Apple, Microsoft et Amazon. Pour les questions de concurrence, ces géants de nouvelles technologies sont au centre des préoccupations européennes et en résumé, les députés ne croient pas que les braconniers puissent faire les meilleurs gardes-chasse.

