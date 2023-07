Contre-offensive ukrainienne: des avancées notables mais lentes, admet à demi-mot Zelensky

La Légion d'honneur pour deux artistes ukrainiens

C’est un 14-Juillet bien particulier qui s’est tenu cette année à Kiev : dans les jardins de la cathédrale Sainte-Sophie, des dizaines de personnalités politiques, du monde de la culture, et de l’armée étaient réunies pour assister à la remise de la Légion d’honneur à deux Ukrainiens : l’écrivaine Oksana Zabushko et le réalisateur Oleh Sentsov.

Tous deux contribuent au rayonnement de la culture ukrainienne à travers le monde, et c’est à ce titre qu’Étienne de Poncins, l’ambassadeur de France en Ukraine, leur a remis la Légion d’honneur. Pour Oksana Zabushko, monument de la littérature ukrainienne, c’est l’occasion de rappeler que la guerre russe contre l’Ukraine est aussi une guerre culturelle : « On représente deux dimensions d’une culture en danger. La guerre n’est pas une chose facile à endurer, et nous représentons tous deux une culture et une nation qui peinent à survivre. »

Oleh Sentsov, qui a passé cinq ans de détention arbitraire dans les prisons russes entre 2014 et 2019 et récemment blessé sur la ligne de front, a consacré son discours à saluer ceux qui, comme lui, ont rejoint les rangs de l’armée : « Cette distinction n’est pas la mienne, c’est un honneur pour tous ceux qui ont tout laissé derrière eux pour aller défendre (notre pays). C’est aussi une récompense pour ceux qui sont à l’hôpital, pour ceux qui sont encore en prison, ceux qui sont torturés, humiliés, eux aussi attendent des changements et la victoire. Cette récompense, c’est pour ceux qui nous ont quitté et qui ne reviendront plus jamais ».

À l’heure où l’Ukraine voit nombre de ses artistes tués lors de cette guerre, cette Légion d’honneur est une marque de reconnaissance et de respect non seulement envers la culture ukrainienne, mais aussi envers tout son peuple.