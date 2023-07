Pays baltes: le manque de pluie au printemps se fait sentir dans les champs

Reportage

Dans les trois pays baltes, ce ne sont pas tant les températures élevées qui inquiètent, mais surtout le manque de pluie. Le printemps a été très sec et les conséquences se font sentir pour les agriculteurs.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Almas cultive 110 hectares de betteraves à sucre, de blé d'hiver et de colza, dans l'ouest de la Lituanie. Tous ses champs sont crevassés : « Si j'ai bien calculé, durant trois mois, avril, mai et juin, il est tombé la quantité d'eau qui tombe en général pendant un seul mois. »

Les pluies abondantes de début juillet ont un peu sauvé la situation. La récolte de blé ne devrait pas être trop mauvaise. En revanche, Almas a fait une croix sur les betteraves cette saison. Toutes les années ne sont pas si mauvaises, mais le réchauffement climatique est bien là.

Désormais, les plantes ne poussent plus régulièrement. La température monte jusqu'à 33 degrés, tout mûrit et sèche en une semaine. Les graines sont petites, il n'y a ni protéines, ni gluten et les acheteurs sont mécontents.

En Lituanie, on réfléchit seulement à des mesures régionales pour soulager les agriculteurs. La Lettonie voudrait plus de souplesse dans l'application des directives européennes en ce qui concerne l'utilisation des sols. Les éleveurs doivent pouvoir plus facilement produire du fourrage.

Seule l'Estonie a déclaré l'état d'urgence. Mais il s'agit surtout pour le moment de facilités administratives pour les agriculteurs en difficulté. On connaîtra en août, lors des récoltes, l'étendue des dégâts. On s'en inquiète déjà. En Lettonie et en Lituanie, le secteur agricole contribue à près 5% du produit intérieur brut.

