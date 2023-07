Allemagne: des contrôles d'identité pour rentrer dans des piscines de Berlin

Reportage

Montrer son passeport avant d'aller nager en piscine : c'est l'une des mesures instaurées ce week-end dans les piscines découvertes de Berlin, à la suite de nombreuses violences qui ont éclaté ces derniers jours au bord des bassins. L'une de ces piscines a dû fermer temporairement, après plusieurs bagarres générales.

Avec notre correspondante à Berlin, Blandine Milcent

Bahmann n'a pas pris son passeport, il va tenter quand même de rentrer à la piscine, et il ne va pas y arriver. Parmi les autres mesures prises : patrouilles de police dans quatre des piscines sensibles de Berlin, plus de personnel de sécurité, suspension des entrées quand il y a déjà trop de monde...

Pour Jasmin, c'est rassurant. « Moi, ça me va, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème à l'intérieur. On se sent plus en sécurité s'il faut montrer son identité à l'entrée », explique-t-elle.

Trop de bagarres

Plusieurs bagarres générales ont éclaté en quelques jours dans l'une des grandes piscines découvertes de Berlin, dans le quartier populaire de Neukölln. Dans une lettre à la direction, le personnel a dénoncé des conditions de travail insupportables : menaces, insultes, crachat... impossible de faire respecter l'ordre, disait-il, la plupart des employés se sont mis en congé maladie. La piscine a dû temporairement fermer.

Mais, pour certains nageurs, montrer son passeport à l'entrée, ce n'est pas non plus une solution. « Ponctuellement, c'est peut-être utile, mais à long terme, ça ne règle pas le problème », déclare une nageuse. « S'il y a des bagarres générales, il faut un peu plus que ça comme mesures. Présenter son passeport, ça va juste servir à allonger les files d'attente. Mais, par sécurité, j'ai pris mon brevet de natation premier degré, pour qu'on m'autorise à nager ! », explique un habitué de la piscine.

