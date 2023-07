Espagne: grave incendie sur l'île de La Palma, aux Canaries

L'Incendie qui s'est déclaré dans l'île de La Palma, aux Canaries, continue de se propager dangereusement. À l'heure des bilans provisoires, on parle d'environ 4 000 personnes évacuées, et de plus de 4 700 hectares calcinés. Ce dimanche 16 juillet, les conditions météorologiques se sont légèrement améliorées, mais le feu demeure hors de contrôle, malgré la mobilisation pleine et entière.

Les résidents locaux face à l'incendie, près de Puntagorda sur l'île de La Palma, aux Canaries, le 15 juillet 2023. AP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau Après l'éruption en 2021 d'un volcan, avec ses maisons et terrains agricoles ravagées, l'île de La Palma vit une autre tragédie non loin de là, un peu plus au nord. Une tragédie dont on ne sait pas quelle sera l'ampleur des conséquences. Le gigantesque incendie continue de s'étendre de manière extrêmement dangereuse. Déjà, les communes de Puntagorda et de Tijarafe ont été presque entièrement évacuées, et des animaux ont été protégés de façon préventive. Tout aussi grave, le parc national de Caldera de Taburete a été affecté, et les équipes de secours se concentrent particulièrement afin que les dégâts soient circonscrits dans ce joyau naturel. Sur place, la mobilisation est totale. Pompiers, gardes civiles, policiers, Croix-Rouge... Au total, des centaines de personnes appartenant aux effectifs terrestres, sans compter le dispositif aérien, avec neuf hélicoptères et deux hydravions qui ont jeté déjà plus de 250 000 litres d'eau, sans grand résultat pour l'instant. 👥 86 Militares del #BIEM2 parten a bordo de un A-400 🛫del @EjercitoAire desde la Base Aérea de Morón, rumbo a #LaPalma, para reforzar el dispositivo @UMEgob que interviene en el #IFPuntagorda pic.twitter.com/CkBxNQdr9E — UME (@UMEgob) July 16, 2023 Tous les responsables politiques sont aussi sur le pont, alors même que l'île recevait une arrivée massive de vacanciers. À lire aussiÉruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries: avancée de la lave dans la mer (2021) NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI