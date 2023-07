Ukraine: la ministre déléguée à la Défense reconnaît que les combats s'intensifient dans l'Est

Les autorités ukrainiennes reconnaissent une contre-offensive qui avance, mais qui avance lentement. Et les combats se sont intensifiés au cours du week-end, de l'aveu même de Kiev.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze

En Ukraine, les combats s'intensifient dans l'est du pays, selon la ministre déléguée à la Défense, Hanna Maliar, avec d'une part des attaques russes extrêmement sévères autour de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, et d'autre part, autour de Bakhmout, où l'armée ukrainienne tente de conserver ses positions, avec des gains territoriaux quotidiens au sud et une résistance ukrainienne aux attaques permanentes sur ses positions situées au nord de la ville.

Dans le sud du pays, les combats continuent autour de Berdyansk et Melitopol, deux villes sous occupation russe. Et toujours selon Kiev, les troupes ukrainiennes auraient avancé de plus d'un kilomètre vers Berdyansk.

Toute avancée ukrainienne est rendue difficile par le minage systématique par les Russes des territoires occupés. Du côté des civils, dimanche 16 juillet, les bombardements russes ont fait deux morts dans la région de Donetsk, sept blessés à Kharkiv, et une femme est morte et deux enfants ont été blessés dans la région de Kherson, bombardée à plusieurs reprises dans la journée.

À lire aussiContre-offensive ukrainienne: des avancées notables mais lentes, admet à demi-mot Zelensky

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne