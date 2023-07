Grèce: lutte acharnée contre plusieurs incendies de forêt près d'Athènes

Des incendies de forêt se sont déclarés autour d'Athènes, la capitale grecque, a-t-on appris ce lundi 17 juillet 2023. Attisés par des vents violents, sur fond de canicule, ils ont entraîné l'évacuation de plusieurs zones balnéaires. Environ 1 200 enfants ont notamment dû quitter leurs colonies de vacances menacées par le feu près de Loutraki. Un suspect a été arrêté dans le pays avant d'être relâché faute de preuves.

Des incendies de forêt ont été déclarés ce lundi à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est et l'ouest d'Athènes. C'est à quelque 80 km à l'ouest de la capitale grecque que 1 200 enfants ont été évacués de colonies de vacances menacées par le feu, près de la station balnéaire de Loutraki, à proximité de l'isthme de Corinthe. La circulation sur l'autoroute reliant Athènes et Corinthe a été interrompue durant plusieurs heures.

À la nuit tombée, le front de cet incendie s'étendait sur 10 kilomètres, selon la chaîne de télévision publique ERT. « Nous devons éviter que le feu ne traverse l'autoroute et ne se propage davantage », a confié le porte-parole des sapeurs-pompiers, Yannis Artopios.

À près de 50 km à l'est d'Athènes cette fois-ci, à Kouvaras, un autre incendie faisait rage au milieu de la journée, porté par des vents intenses, sur fond de canicule. Il s'est ainsi propagé jusqu'à Anavyssos, à 40 km au sud-est de la capitale grecque, dans l'Attique. Un feu « difficile », a indiqué le même porte-parole, ajoutant que ce feu « s'est propagé sur 12 km en seulement deux heures ».

Un hélicoptère déverse de l'eau à Kalamaki, près d'Agioi Theodori, à environ 60 km à l'ouest d'Athènes, ce lundi 17 juillet 2023. AP - Petros Giannakouris

Dans l'après-midi, un homme soupçonné d'avoir déclenché ce second incendie a été arrêté par la police. Mais selon l'agence ANA, cet individu âgé de 32 ans, soupçonné après des témoignages d'habitants, a finalement été relâché faute d'élément de preuve à son encontre.

À Lagonissi, Anavyssos ou encore Saronida, se trouvent de nombreuses maisons secondaires. Là encore, la circulation a été interrompue dans l'après-midi, sur les routes avoisinantes de Kalyvia. Les autorités ont demandé aux habitants de quitter les lieux. Plusieurs maisons ont été brûlées, selon les images diffusées par ERT. Un centre équestre, ainsi qu'un monastère, ont également été évacués.

Enfin, un troisième front s'est déclaré, toujours dans l'après-midi, dans une zone forestière en Béotie, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la capitale. Le porte-parole Yannis Artopios a prévenu que la journée de mardi serait « également un jour difficile ».

(Avec AFP)

