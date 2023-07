Guerre en Ukraine: l'accord sur les céréales ukrainiennes «de facto terminé», annonce la Russie

L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes qui expire à minuit (21 heures TU) est « de facto terminé », a affirmé ce lundi 17 juillet le Kremlin, assurant que la Russie sera prête à y revenir « immédiatement » quand ses conditions seront remplies.

« L'accord de la mer Noire s'est de facto terminé aujourd'hui », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que « dès que la partie [des accords] concernant la Russie sera satisfaite, la Russie reviendra immédiatement à l'accord sur les céréales ». Après avoir été prolongé à plusieurs reprises, cet accord doit expirer ce lundi 17 juillet et la Russie répète depuis des semaines que les conditions pour une nouvelle prolongation ne sont pas remplies.

Cet accord, conclu en juillet 2022 par la Russie et l'Ukraine après médiation de l'Onu et de la Turquie, est destiné à éviter une crise alimentaire mondiale en permettant les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire en toute sécurité malgré le conflit en Ukraine.

La Russie juge notamment que ses propres exportations de céréales et d'engrais sont entravées même si elles ne sont pas directement visées par les sanctions occidentales prises en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

