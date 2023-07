L'UE promet plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements à la Celac

À Bruxelles, l'Union européenne et la Celac, la Communauté économique des États d'Amérique latine et des Caraïbes, ont appelé ce lundi 17 juillet à renforcer leur coopération et leur dialogue, après huit ans sans forum commun. Il a été surtout question d'économie. L'Union européenne a promis plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le président du Conseil européen Charles Michel, le président colombien Gustavo Petro et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ce lundi 17 juillet 2023 à Bruxelles. AP - Francois Walschaerts

Publicité Lire la suite Avec notre envoyée spéciale à Bruxelles, Aabla Jounaïdi Quelque 45 milliards d'euros jusqu'en 2027, pour cette déclinaison du « Global Gateway ». Il s'agit de la stratégie globale de l'UE, qui consiste à financer des projets d'infrastructures dans les pays en développement, une alternative aux « nouvelles routes de la soie chinoises ». Les 130 projets annoncés concernent des domaines comme la transition écologique, la transformation numérique, la formation professionnelle et la santé, notamment la fabrication de vaccins. Les Européens insistent sur ces aspects, car ils savent qu'ils sont une priorité pour les pays de la Celac, frappés de plein fouet par la crise sanitaire et qui aspirent à des partenariats économiques créateurs de valeur, chez eux. Un de ces projets concerne la transformation des matériaux critiques pour la transition énergétique. L'UE a grand besoin de lithium pour ses batteries. Un autre a trait à la connectivité et à la gestion des risques climatiques. Plusieurs protocoles d'entente ont été signés avec les pays de la région dans ce cadre. Mardi, on attend la signature d'un accord libre-échange modernisé avec le Chili. Celui avec le Mexique n'est pas finalisé. Quant aux accords UE -Mercosur, en souffrance depuis des années, ils étaient sur toutes les lèvres à Bruxelles, mais sans signe concret d'avancée. À lire aussiOuverture du sommet UE-Celac entre Européens et Latinos-Américains après huit ans d'absence