Sommet UE-Celac: enjeux et blocages entre les pays européens et latino-américains

Un dialogue qui s’est affaibli entre l’Europe et l’Amérique Latine

Il y a huit ans qu’un sommet UE-Celac ne s’était pas tenu. À partir de 2015, une multiplication des crises en Europe et en Amérique latine a distendu les liens entre les deux régions. Analyse de Carlos Quenan, professeur d'économie à l'université IHEAL-Sorbonne Nouvelle. « L’Europe venait de subir le Brexit. Il y avait même la crise en Espagne - on l’a peut-être oublié - qui a été d’une grande ampleur et la crise en Catalogne. Vers le milieu de la décennie passée, on assiste à quelques changements. Ces dynamiques d’internationalisation et de globalisation commençaient à être entravées : moindre croissance, moindre dynamisme des flux d’investissement et de commerces internationaux, après la grande crise de 2008-2009 et l’apparition même des discours et des positionnements critiques par rapport à la globalisation, à l’ouverture.Trump aux États-Unis, le Brexit en Europe… En Amérique latine, il y a eu des différences politiques, notamment au sujet de la crise vénézuélienne. Tout ça génère des difficultés de coordination dans les deux groupements régionaux. À cela va s’ajouter le gouvernement de JairBolsonaro au Brésil, qui va être également très réticent au développement de ces liens internationaux, y compris avec l’Europe. Finalement, on a reporté ce sommet. Après la pandémie, d’autres facteurs sont passés par là, et le dialogue politique s’est affaibli. »