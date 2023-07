Chaleur en Espagne: les habitants de Madrid à la recherche de fraicheur

45° à Figueres en Catalogne, 44° à Jaén en Andalousie, la troisième vague de chaleur accable l'Espagne. Le vent chargé d'air du Sahara transforme en brasier les villes du centre du pays. Dans la capitale, les habitants cherchent des points d'eau et se rendent à la « playa de Madrid », près du fleuve Manzanares, pour trouver un peu de fraîcheur.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Dès 10 heures du matin, on a déjà la sensation d'être dans un brasier lorsque l'on marche dans le centre de Madrid. Dans les appartements sans climatiseur, l'air ne circule pas et rend très difficile le repos, comme le confirme cette Madrilène. « C'est impossible de rester chez soi, même si tous les volets sont fermés et dans la rue, ce n'est pas mieux », dit-elle.

Alors, pour surmonter cette troisième vague de chaleur, les Madrilènes se rendent à ce qu'ils appellent la « plage » de Madrid, où fonctionnent des fontaines verticales et où l'on peut aspirer à un peu de fraicheur. « Ici, à l'ombre et avec l'eau, on est très bien ! »

Mari Luz, âgée de 75 ans, y passe toute sa journée. « Il en faut plus des fontaines comme ça, il y a tellement de monde qu'il n'y a pas assez de jets pour les enfants et adultes », explique-t-elle.

L'autre option, ce sont les piscines. Certaines proposent des horaires nocturnes, comme dans le sud du pays, où de 20 heures à 1 heure du matin, l'entrée est gratuite. Les bibliothèques ou les musées sont des refuges climatiques très prisés également ces jours-ci. Tout comme les salles de cinéma qui connaissent une hausse de fréquentation.

