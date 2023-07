Harcèlement sexuel, racisme, homophobie: McDonald's au cœur du cyclone au Royaume-Uni

Agression ou harcèlement sexuel ou moral, racisme, intimidations... Ça se passe dans plusieurs McDonald's du Royaume-Uni. Une centaine d'employés dénoncent une culture toxique chez l'un des plus gros employeurs du pays.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Chinyère a subi des injures racistes et du harcèlement sexuel de la part d'un collègue beaucoup âgé qu'elle. Ça s'est passé dans le nord-ouest de l'Angleterre. « Il me proposait de me montrer son pénis dans la chambre froide pour me prouver qu'il n'était pas petit », dit-elle.

La lycéenne de 17 ans prévient un responsable. Il lui demande d'ignorer son collègue. Ce n'est que lorsque son beau-père écrit une lettre à l'entreprise et à la police que l'employé en question finit par être renvoyé.

Shelby a commencé à travailler à 16 ans dans un McDo dans l'ouest de Londres. On l'avait avertie de ne pas s'approcher d'un des salariés, âgé d'une cinquantaine d'années. « Je discutais avec une amie et il m'a attrapé les hanches. Et collé contre son entrejambe. C'était dégoûtant. Il était bien plus âgé que moi en plus. »

La BBC a enquêté pendant plus de cinq mois pour arriver à ce résultat : 31 agressions sexuelles, 78 harcèlements sexuels, 18 allégations de racisme et six d'homophobie. À chaque fois, les managers étaient informés et fermaient les yeux.

Le vice-président du géant de la restauration rapide a présenté ses excuses et a déclaré que McDonald's avait manqué à ses devoirs.

