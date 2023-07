Législatives en Espagne: favorite des sondages, la droite pourrait s'allier avec l’extrême droite

C’est la dernière ligne droite de la campagne électorale des législatives anticipées en Espagne. Selon la majorité des sondages, les conservateurs remporteraient le scrutin du dimanche 23 juillet sans majorité absolue, les obligeant à s’allier avec l’extrême droite pour former un exécutif. Pour le gouvernement socialiste, cette fin de campagne ressemble à une agonie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Madrid,

Depuis le débat entre le candidat du parti populaire Alberto Feijoo et le chef du gouvernement Pedro Sanchez, les socialistes rament pour remonter la pente. Le leader de la gauche, qui n’a pas convaincu durant le débat, cherche une remontada in extremis en essayant de convaincre les électeurs flottants. Les sondages estiment à 20% le nombre d’indécis et parmi eux figure un électorat plutôt de gauche.

À lire aussiLégislatives en Espagne: début d’une campagne dans laquelle Pedro Sanchez joue son va-tout

À quelques jours du scrutin, Pedro Sanchez compte notamment sur le vote des femmes pour faire pencher la balance en sa faveur. Il met en avant son bilan et notamment sa politique de lutte contre la violence machiste. Et surtout il agite le risque de voir la droite modérée s’allier aux extrémistes de Vox, un risque qui semble se confirmer si on en croit les derniers sondages.

L’alliance de la droite et l’extrême, pas un repoussoir

Les conservateurs du Parti populaire (PP) partent favoris de ce scrutin national, mais ils sont très loin d’avoir la majorité. L’alliance plus que probable avec Vox ne leur porterait pas nécessairement préjudice. Ce cordon de sécurité, qui empêche la droite modérée de former des alliances avec l’extrême droite, n’existe pas en Espagne. On l’a vu aux élections municipales et régionales. Des grandes régions comme Valence ou l’Estrémadure viennent de former des gouvernements de coalition conservateur et extrême droite.

Toutefois, il est certes possible que certains électeurs centristes rejettent cette alliance avec Vox, et décident au final de voter pour les socialistes. C’est pour cela que ces derniers jours, le leader du parti populaire Alberto Feijoo met de la distance avec cet allié embarrassant et appelle à un vote utile pour consolider la plus ample majorité possible.

Vox et l’ombre du franquisme

Le parti Vox serait la troisième force politique du pays, selon les sondages, et son leader Santiago Abascal ne fait pas dans la dentelle lors des derniers meetings. Il n’y a pas de demi-mesure chez Vox. Le parti assume totalement son combat contre les homosexuels, les féministes, les écologistes et les « rouges ».

Accusé de censure culturelle dans certaines municipalités, où ils gouvernent, les dirigeants de Vox défendent leur décision au nom de la vraie culture : à savoir la nation espagnole, les taureaux, et les processions religieuses. Un programme culturel qui rappelle les années du franquisme. Mais Vox peut se vanter de cette idéologie, car il sait qu’il va être le faiseur de rois du scrutin de dimanche.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne