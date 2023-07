L’UE et le Chili signent un accord sur le lithium et le cuivre

Lors du deuxième et dernier jour du sommet entre l'Union européenne et les pays de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) à Bruxelles, les Européens ont signé mardi 18 juillet un accord avec le Chili pour la commercialisation de lithium et autres matières premières indispensables à la transition énergétique, dont le pays latino-américain est un producteur important.

Le Chili a les plus grandes réserves de lithium au monde, dans ses lacs salés du désert d'Atacama et c'est aussi le plus grand producteur de cuivre de la planète - soit deux métaux essentiels à la fabrication des batteries des voitures électriques. Et donc hautement stratégiques pour la transition énergétique en cours en ce moment.

L'accord, signé ce mardi entre la Commission européenne et le président du Chili Gabriel Boric, permettra à l'Union européenne de s'approvisionner plus facilement en cuivre et en lithium dans ce pays d'Amérique du Sud. Objectif : réduire la dépendance de l'Europe face à la Chine dans ce domaine et préparer la fin des voitures à moteurs thermiques, prévue en 2035 dans l’UE.

Un accord similaire a été signé le mois dernier avec l'Argentine, qui détient aussi d'importantes réserves de lithium.

En échange, l'UE promet d'investir au Chili pour que le pays n'exporte pas simplement ses matières premières brutes, mais transforme davantage le lithium et le cuivre au niveau local : le pays y gagnerait en valeur ajoutée et pourrait créer davantage d'emplois qualifiés sur son sol.

Bruxelles veut concurrencer Pékin

Ces investissements font partie de l'initiative européenne Global Gateway, qui cherche à concurrencer à une moindre échelle les « Nouvelles routes de la soie », ce grand projet chinois d'investissements internationaux.

L'UE et le Chili doivent aussi ratifier avant la fin de l'année un nouvel accord d'association, qui approfondit le libre-échange entre eux et prévoit une coopération politique et économique plus importante.

Un tel sommet n'avait pas eu lieu depuis huit ans. Mais il est aussi l'occasion pour l'Union européenne de tenter d'avancer vers la ratification de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur.

