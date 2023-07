Sommet UE-Celac: un rendez-vous qui en doit beaucoup au président brésilien Lula

Les dirigeants des pays de l’Union européenne (UE) et des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) se réunissent mardi 18 juillet pour la deuxième et dernière journée d’un sommet à Bruxelles pour tenter de se rapprocher. Ce rendez-vous n’avait pas eu lieu depuis huit ans et a été rendu possible, en grande partie, grâce au retour du Brésil dans l’arène internationale depuis la réélection du président Luiz Inacio Lula da Silva.

Le Premier ministre Pedro Sanchez (tout à gauche), le président du Conseil européen Charles Michel (deuxième à gauche) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (à droite) posent avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (deuxième à droite) lors du sommet entre l'UE et la Célac, à Bruxelles le 17 juillet 2023. © Francois Walschaerts / AP

Publicité Lire la suite Les liens entre les pays de l'Union européenne et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (Celac) ont pu se resserrer en partie parce que le président brésilien Lula a réintégré son pays au sein de cette instance. Grâce à cela, le sommet a pu se tenir, rapporte notre envoyée spéciale à Bruxelles, Aabla Jounaïdi. Ce retour est globalement salué par les partenaires européens à Bruxelles. Le président brésilien a au passage multiplié les rendez-vous bilatéraux avec des représentants de pays comme le Danemark ou la Suède. « Nous avons reçu beaucoup de demandes », ont souligné les diplomates brésiliens. Le Brésil est à nouveau très courtisé, notamment en raison de son poids économique et politique parmi ses voisins régionaux. Lula plaide pour le retour du Venezuela sur la scène internationale Lundi 17 juillet, le président Lula était convié à une réunion sur la crise politique au Venezuela, par exemple. Depuis son retour au sommet de l'État brésilien, l'icône de la gauche plaide fortement pour un retour de Caracas sur la scène internationale. Les relations diplomatiques entre l'UE et le Venezuela sont devenues glaciales depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro en 2018. Aux côtés de Lula, les présidents français Emmanuel Macron, colombien Gustavo Petro et argentin Alberto Fernandez ont organisé une réunion entre des représentants du régime de Nicolas Maduro et de l'opposition pour tenter de convenir d'une formule pour que les élections de 2024 dans le pays soient également reconnues par la communauté internationale. L'environnement au cœur du retour brésilien Mais au sommet UE-Celac, plus que tout, ce qui pèse, c'est la dimension environnementale. Le Brésil est fort de son programme de développement des énergies vertes, mais qui reste en attente de financements massifs. À ses interlocuteurs, Lula a expliqué que la déforestation avait reculé de 33 % lors de ses six premiers mois aux affaires. Autrement dit, les exigences environnementales, qui sont devenues des obstacles à l'aboutissement d'un accord entre l'UE et le Marché commun sud-américain (Mercosur), n'auraient pas lieu d'être. L'ambition verte du Brésil pourrait lui redonner une dimension internationale, le pays accueillant le sommet de la COP en 2025. Quête d'une position convergente Reste à voir si le poids du Brésil suffira à infléchir les termes du texte final de ce sommet et cacher les divergences à l'intérieur même du bloc latino-américain. Les Européens souhaitent une condamnation explicite de l'agression russe en Ukraine. Le Brésil préfère un langage plus neutre, à l'image de ses voisins cubains et vénézuéliens, quand le Nicaragua défend bec et ongles sa position pro-Moscou. À lire aussiL'UE promet plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements à la Celac