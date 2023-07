Cinq pays voisins de l’Ukraine veulent prolonger leur interdiction d’importations céréalières

Le transit par l’UE est la principale voie alternative aux ports ukrainiens

Selon le ministre ukrainien de l’Agriculture, interrogé par RFI, deux millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les ports de la mer Noire depuis l’expiration de l’accord sur le corridor maritime avec Moscou. Celui-ci avait permis l’exportation de 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, mais les céréales qui empruntent aussi d’autres voies, qui seront désormais privilégiées.

Dès mai 2022, l’UE a mis en place des corridors de solidarité pour simplifier la circulation des céréales d’Ukraine. Surtout par voie terrestre – route ou rail, et par voie fluviale dans une petite proportion. Une fois sorties d'Ukraine, beaucoup des céréales en transit rejoignent d’autres ports de la mer Noire. La Roumanie concentre une grande partie des flux avec le port de Constanta. La Bulgarie avait aussi conclu un accord avec l’Ukraine pour le port de Varna, mais les infrastructures ne répondent pas aux besoins. Les céréales ukrainiennes poursuivent aussi leur chemin à travers la Pologne et les pays du flanc est de l’UE, vers des pays d’importation comme l’Allemagne et les Pays-Bas, ou continuent vers l’Europe du Sud. Ces voies alternatives représentent 55 % des exportations de céréales du pays, selon Bruxelles.

Mais les difficultés logistiques sont lourdes et les coûts élevés. Par exemple, les poids lourds attendent souvent des jours aux frontières malgré l’allègement des procédures. Et quant aux trains, la grande difficulté est que l’écartement des rails n’est pas le même en Ukraine que dans l’UE. D’après différents experts, vu les volumes en jeu, aucun de ces moyens ne permet aujourd’hui de pallier le départ direct des céréales depuis les ports ukrainiens.

Ceux-ci sont désormais la cible de Moscou. De mercredi à jeudi, le sud de l'Ukraine a vécu une nouvelle « nuit d'enfer » après des frappes russes qui ont visé en priorité Odessa, grand port de la mer Noire. Il s'agissait de la troisième nuit consécutive d'attaques depuis l'expiration de l’accord céréalier.