Coran profané: l'indignation s'étend dans le monde musulman, la Suède reste silencieuse

La profanation du Coran jeudi 20 juillet devant l’ambassade d’Irak à Stockholm a provoqué une crise diplomatique en Irak mais aussi dans d'autres pays, de l'Iran à la Turquie. Le gouvernement suédois n’a pas réagi pour le moment.

Après l'Irak, d'autres pays se sont insurgés contre les nouveaux actes de profanation du Coran commis dans la capitale suédoise. Jeudi, Salwan Momika, un Irakien réfugié en Suède, a piétiné à plusieurs reprises et mis en pièce un exemplaire du livre. La veille, il avait annoncé vouloir y mettre le feu, ce qui avait entraîné en Irak une manifestation de protestation organisée par des partisans du turbulent leader religieux Moqtada al-Sadr, au cours de laquelle l'ambassade de Suède à Bagdad avait été incendiée.

L'homme n'en est pas à son coup d'essai : fin juin, il avait déjà brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm lors d'un rassemblement autorisé par la police suédoise.

Manifestation à Bagdad

Après ce nouvel incident, Bagdad a annoncé l'expulsion de l'ambassadrice suédoise. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues à Bagdad, après la prière du vendredi, pour exprimer leur colère contre des « actes provocateurs », selon notre correspondante en Irak, Camille Guillot. « Oui au Coran, oui à l’Islam, oui à l’Irak » ont scandé les manifestants. Il y avait des slogans, mais aussi des exemplaires du Coran brandis dans le cortège, des drapeaux irakiens ou encore des portraits de leur leader religieux. Il n'y a pas eu de débordement, mais une grande colère.

Les protestataires ont brûlé des drapeaux arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. Manière d’irriter les Occidentaux accusés d’autoriser la profanation de livres saints. Des manifestations aux airs d’avertissement aux adversaires politiques en Irak. Les partisans de Moqtada Sadr sont toujours là, prêts à intervenir au moindre signal de leur leader.

De leur côté, Riyad et Téhéran ont convoqué les représentants des missions diplomatiques suédoises dans leur pays pour dénoncer l'autorisation accordée par Stockholm pour des actes de profanation du Coran. « Une note de protestation réclamant notamment aux autorités suédoises de prendre toutes les mesures immédiates et nécessaires pour mettre fin à ces actes honteux », sera remise au chargé d'Affaires suédois, a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué jeudi soir.

Des appels à manifester en Iran et au Liban

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré avoir envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU, condamnant la profanation du Coran et lui demandant de « condamner immédiatement cet acte et de prendre les mesures nécessaires dès que possible, afin d'empêcher sa répétition ». Les autorités iraniennes ont appelé à des manifestations à travers le pays après les prières de vendredi pour dénoncer la « profanation du Saint Coran », selon la chaîne de télévision publique.

À Beyrouth, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a réclamé jeudi soir l'expulsion de l'ambassadrice suédoise au Liban. « Nous protègerons le Coran avec notre cœur et notre sang »: c’est sous ce slogan que le Hezbollah a lancé ce vendredi une vaste campagne de mobilisation pour dénoncer la nouvelle profanation du livre sacré de l’Islam. Les médias du Hezbollah ont retransmis en direct les prêches des imams et des prédicateurs qui ont sévèrement critiqué les atteintes aux valeurs spirituelles et aux croyances religieuses des musulmans. Répondant à l’appel de Hassan Nasrallah, des centaines de personnes se sont rassemblées devant les lieux de culte à Beyrouth et dans d’autres régions du Liban, en brandissant des exemplaires du Coran et des banderoles à la gloire de l’Islam, rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh. L’armée libanaise a déployé un important dispositif de sécurité préventif devant les locaux de l’ambassade de Suède et la résidence de l’ambassadrice suédoise à Beyrouth. Au niveau officiel, le ministère des Affaires étrangères a appelé « les autorités suédoises à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à tout agissement qui alimente la haine, l'islamophobie, le racisme, l'incitation à la violence et l'atteinte aux religions ».

Les autorités pakistanaises ont réagi, condamnant la « profanation du saint Coran en Suède » dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Elles soulignent que « les lois internationales obligent les États à prévenir et à interdire les actes incitant délibérément à la haine, la discrimination ou à la violence à raison d'une religion ou de croyances ».

L'Organisation de coopération islamique (OCI) a, elle, parlé d'un « nouvel acte provocateur », son secrétaire général, Hissein Brahim Taha, exhortant Stockholm à « cesser de délivrer des autorisations de rassemblements à des groupes et des individus extrémistes ».

Silence des autorités, débats dans la société suédoise

Stockholm n'a pas réagi. La Suède a rapatrié temporairement son ambassade irakienne à Stockholm. Le gouvernement suédois a déjà mainte fois dit que brûler un texte considéré comme sacré par certains était « inapproprié » et « islamophobe » mais que c’était légal, rapporte notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo. Pas question d’amender la Constitution suédoise qui protège le droit de manifester et d’exprimer une opinion, ce serait la porte ouverte à l’instauration d’un droit du blasphème, alertent plusieurs éditorialistes ce vendredi, puisque où s’arrête l’indignation des croyants ? Hier, les caricatures, aujourd'hui les autodafés. La Suède a toujours estimé qu’il ne fallait pas mettre le doigt dans cet engrenage. Mais des voix s’élèvent pour renforcer la loi contre l’incitation à la haine ou la loi qui régit la sécurité intérieure et l’ordre public. Le ministère de la Justice étudie la question.

Réactions de Suédois aux profanations du Coran: «Brûler un livre religieux, c'est de la provocation»

