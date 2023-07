L'armée ukrainienne utilise les armes à sous-munitions livrées par Washington, selon la Maison Blanche

Kiev a commencé à utiliser les armes à sous-munitions controversées livrées par les Etats-Unis, selon la Maison Blanche, au moment où l'Ukraine cherche à donner de l'élan à sa contre-offensive contre les forces russes.

© U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS

À la question de savoir si les armes à sous-munitions de Washington étaient à présent déployées et utilisées par Kiev, John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, a répondu : « Oui ». Selon M. Kirby, le déploiement de ces armes sur le front a eu lieu « à peu près au cours de la semaine dernière ». Les forces ukrainiennes « les utilisent de manière appropriée. Elles les utilisent efficacement et elles ont réellement un impact sur les formations défensives russes et les manœuvres défensives » de Moscou, a déclaré le porte-parole aux journalistes.

Les armes à sous-munitions peuvent disperser jusqu'à plusieurs centaines de petites charges explosives, capables de rester non explosées dans le sol et créant un risque pour les civils après la fin d'un conflit. Elles sont interdites par de nombreux pays, notamment européens, signataires d'une convention signée à Oslo en 2008 et à laquelle ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Ukraine ne sont parties.

Des sous-munitions pour déminer la défense russe

Sur le terrain, elles servent aux Ukrainiens notamment pour des opérations de déminage et apportent un soutien dans la contre-offensive, comme l'explique à RFI le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès de l'ONU : « Actuellement, l'Ukraine est en manque de munitions, donc c'est très utile pour des actions en cours. 2e point, ces obus à sous munitions permettent de traiter des zones complètes. Ça peut être utile, en particulier dans le cas bien sûr du déminage, mais de l'attaque des zones fortifiées par les Russes. Les Russes ont installé des positions défensives avec des champs de mines extrêmement importants. Et donc pour faire du bréchage, c'est-à-dire ouvrir un passage dans ces zones. Des obus à sous-munitions peuvent être utilisés. »

« Les premières munitions ont été utilisées dans la région de Donetsk, tout à fait le nord de la zone de confrontation actuelle, pointe le général Trinquand. Et tout récemment, elles viennent d'être utiliser dans la région de Bakhmout, donc dans la région de Donetsk, c'était plutôt pour contrer les attaques russes que pour déminer. En revanche, dans le Nord, qui est un axe d'effort principal de l'armée ukrainienne, c'est probablement pour accompagner l'offensive ukrainienne. »

Dimanche 16 juillet, face aux déclarations de livraisons américaines, Vladimir Poutine à souligner qu'« en Russie, il y a une bonne réserve d'armes à sous-munitions » dans une interview à la télévision publique russe, menaçant de les employer sur le front si Kiev utilisait ce type d'armement. Les soldats ukrainiens accusent déjà depuis le début du conflit Moscou d'utiliser ces munitions controversées.

(Et avec AFP)

