Le Premier ministre arménien juge «très probable» une nouvelle guerre avec l'Azerbaïdjan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a estimé vendredi lors d'un entretien avec l'AFP qu'une nouvelle guerre de son pays avec l'Azerbaïdjan est « très probable ». Il accuse son voisin de mener un « génocide » des Arméniens dans l'enclave du Haut-Karabakh.

Publicité Lire la suite

« Tant qu'un traité de paix n'aura pas été signé et qu'un tel traité n'aura pas été ratifié par les parlements des deux pays, bien sûr, une [nouvelle] guerre [avec l'Azerbaïdjan] est très probable », a mis en garde Nikol Pachinian. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livré deux guerres pour le contrôle du Haut-Karabakh. La dernière, en 2020, a débouché sur une défaite arménienne, des gains territoriaux azerbaïdjanais, et un fragile cessez-le-feu.

Les tensions se sont aggravées début juillet lorsque l'Azerbaïdjan a fermé pour divers prétextes la circulation sur le corridor de Latchin, la seule route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie. Ce blocus azerbaïdjanais a créé une grave crise humanitaire au sein de l'enclave, majoritairement peuplée d'Arméniens, avec pénuries de nourriture et de médicaments et coupures fréquentes de courant. « Il ne s'agit pas d'un génocide en préparation, mais d'un génocide qui est en cours », a assuré Nikol Pachinian, accusant l'armée azerbaïdjanaise d'avoir créé un « ghetto » au Haut-Karabakh.

Appel à des pressions des occidentaux et de Moscou pour stopper le blocus

Le dernier cycle de négociations de paix, qui s'est tenu le 15 juillet à Bruxelles, n'ayant pas abouti à une percée, Nikol Pachinian a estimé que l'Occident et la Russie devaient exercer une pression accrue sur Bakou afin de lever le blocus. « Selon la logique de certains cercles occidentaux, la Russie ne répond pas à toutes nos attentes parce qu'elle ne remplit pas ses obligations, mais la Russie nous dit la même chose à propos de l'Occident », a-t-il expliqué.

Selon Nikol Pachinian, les négociations entre les deux rivaux sont entravées par « la rhétorique agressive et le discours de haine de l'Azerbaïdjan à l'égard des Arméniens ». Il a accusé Bakou de mener une « politique de nettoyage ethnique ».

Cette enclave avait déjà fait l'objet d'une guerre à la chute de l'URSS dans les années 1990, qui a coûté la vie à 30 000 personnes. Le conflit plus récent, en 2020, a fait 6 500 morts dans les deux camps.

À écouter aussiGrand reportage - En Arménie, l’impossible frontière avec l’Azerbaïdjan

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne