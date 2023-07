Les armes occidentales «n'aident pas» les Ukrainiens sur le front, selon Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a estimé ce vendredi 21 juillet que les livraisons d'armes occidentales n'aidaient pas l’Ukraine à avancer dans sa contre-offensive lancée début juin. Le président russe a jugé que celle-ci n'avait donné pour l'instant « aucun résultat ».

« Aujourd'hui, il est évident que les parrains occidentaux du régime de Kiev sont clairement déçus des résultats de la soi-disant contre-offensive que les autorités ukrainiennes ont proclamée bruyamment pendant ces derniers mois », a affirmé Vladimir Poutine durant une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision. « Aucun résultat, en tout cas pour l'instant. Les ressources colossales qui ont été "injectées" dans le régime de Kiev n'aident pas, et les livraisons d'armes occidentales, de chars, d'artillerie et de missiles non plus », a-t-il ajouté.

« Le monde entier voit que les équipements occidentaux si vantés, et soi-disant invulnérables, brûlent, et, sur le plan tactique et technique, sont même inférieurs à certains armements de production soviétique », a encore affirmé le président russe. Lancée début juin, la contre-offensive de l'armée ukrainienne bute sur des troupes russes retranchées derrière de solides lignes défensives. De l'aveu des dirigeants à Kiev, elle avance à un rythme moins soutenu qu'attendu, environ 200 kilomètres carrés ayant été repris. Vladimir Poutine a estimé que les forces russes combattaient de « façon professionnelle » et « héroïque », assurant que les troupes ukrainiennes ont, elles, subi « d'énormes pertes » et que « leur capacité de mobilisation » s'épuisait.

Diatribe contre les autorités polonaises

Vladimir Poutine s'est également lancé dans une violente diatribe contre les autorités polonaises, alors que Varsovie a récemment augmenté la présence militaire à ses frontières avec la Biélorussie à la suite de l'arrivée dans ce pays des combattants du groupe paramilitaire Wagner. Il a aussi accusé Varsovie d'avoir des « plans revanchards » et de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine, une affirmation récurrente des autorités russes.

« Les dirigeants polonais s'attendent probablement à former une coalition sous le parapluie de l'Otan et à intervenir directement dans le conflit en Ukraine afin de "s'approprier" un plus grand morceau, de regagner, comme ils le croient, leurs territoires historiques, c'est-à-dire l'Ukraine occidentale d'aujourd'hui. Il est bien connu qu'ils rêvent également de s’approprier les terres de Biélorussie », a estimé le président russe.

Et Vladimir Poutine de prévenir aussi : « Pour ce qui est de la politique du régime ukrainien, c'est son affaire. S'ils veulent, comme le font les traîtres, céder quelque chose, vendre quelque chose, rembourser quelque chose à leurs maîtres, je le répète, c'est, après tout, leur affaire. Nous ne nous en mêlerons pas. Mais pour ce qui est de la Biélorussie, elle fait partie de notre Union, et le déclenchement d'une agression contre la Biélorussie équivaudra à une agression contre la Fédération de Russie. Nous y répondrons par tous les moyens à notre disposition ».

La Pologne, membre de l'Otan, est un des plus solides alliés de Kiev depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et a accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens, mais n'a jamais évoqué la possibilité d'y envoyer des troupes.

