Russie: l’influent blogueur nationaliste Igor «Strelkov» Guirkine arrêté pour extrémisme

L’ancien ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk a été arrêté vendredi 21 juillet à Moscou. Le domicile d’Igor Guirkine, connu sous le pseudonyme de « Strelkov », a été également perquisitionné. Les critiques répétées du commandement militaire russe de ce blogueur ultranationaliste ont visiblement fini par lasser les autorités : il est accusé d'« extrémisme », selon des informations publiées par la justice russe.

Publicité Lire la suite

« Il a été interpellé par les forces de l'ordre » dans la matinée, a affirmé son avocat Alexandre Molokhov. Sur son site, le tribunal Mechtchanski de Moscou indique que M. Guirkine est accusé d'avoir lancé sur Internet des « appels publics à mener des activités extrémistes ». Une audience est en cours, en sa présence, pour décider de son placement en détention provisoire.

En avril dernier, Igor Guirkine avait déjà fait l’objet d’une enquête pour avoir discrédité l’armée russe. Depuis le début de l’offensive russe, cet ancien colonel du FSB critiquait très violemment la conduite des opérations en Ukraine, ne manquant pas une occasion de souligner l’incompétence de l’État-major ou du ministre de la Défense russes, ou encore leurs erreurs tactiques. Cela sur son compte Telegram, suivi par plus de 875 000 abonnés.

Il avait également annoncé au début de l'année qu'il entrait en politique, devenant de plus en plus critique à l'égard du pouvoir russe. L'un de ses derniers messages, publié mardi, semblait s'en prendre, sans le nommer, au président russe Vladimir Poutine. Igor Guirkine y affirmait qu'un « minable » était au pouvoir depuis 23 ans en Russie et que le pays ne supporterait pas « six années de plus de ce lâche au pouvoir ».

Ces critiques étaient un temps tolérées, mais force est de constater qu’elles ne le sont plus aujourd’hui : celui qu’on surnomme « Strelkov » (« le tireur », en russe) serait accusé d’extrémisme à la suite d’une plainte déposée contre lui par un ancien membre de la milice Wagner dont les détails n’ont pas été communiqués.

Sur Telegram, la politologue Tatiana Stanovaïa a estimé qu’Igor Guirkine avait « depuis longtemps » franchi « toutes les lignes rouges possibles » dans sa critique du Kremlin et de l'armée russe.

À lire aussiLa France peut accorder le statut de réfugiés aux déserteurs de l'armée russe

Tentative de réprimer les derniers critiques, même nationalistes

Mais cette arrestation soulève en Russie un certain nombre de questions, et notamment celles des possibles liens et leur nature entre cet ultranationaliste et la milice Wagner. Les autorités ont donc sifflé la fin de la partie pour « Strelkov ».

Depuis la rébellion avortée du chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine, autre critique virulent de l'État-major russe, les experts évoquent régulièrement de possibles purges au sein de l'armée et la répression des dernières voix critiques. Cela incluant notamment des blogueurs militaires ou nationalistes, devenus les rares en Russie à pouvoir s'en prendre aux autorités.

« Son arrestation est bien sûr dans l'intérêt du ministère russe de la Défense. C'est l'une des conséquences de la mutinerie de Prigojine : l'armée a obtenu plus d'opportunités de réprimer ses adversaires dans l'espace public », a estimé Tatiana Stanovaïa.

Condamné à perpétuité dans l’affaire du vol MH17

Igor Guirkine figure en outre parmi les hommes qui ont été condamnés à la perpétuité par la justice néerlandaise pour avoir abattu avec un missile le vol MH17 de la Malaysian Airlines dans le ciel ukrainien en 2014. Ses 298 passagers et membres d’équipage en sont morts.

Il s'était fait connaître en devenant brièvement en 2014 un chef militaire des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. Il avait gouverné d'une main de fer le bastion séparatiste de Sloviansk, mais avait annoncé sa démission dès le mois d'août 2014 dans des conditions mystérieuses, avant de revenir en Russie où il avait perdu toute influence.

À lire aussiRussie: Vladimir Poutine entretient le flou sur la réorganisation et l’avenir de la milice Wagner

(Avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne