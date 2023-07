Incendies en Grèce: des évacuations par bateau sur l'île de Rhodes

La Grèce est confrontée ce week-end à une nouvelle canicule, avec des maximales qui peuvent atteindre jusqu’à 45ºC. Depuis le début de la semaine, les fortes chaleurs favorisent également la multiplication des incendies à travers le pays. Pour l’heure, c’est l’île de Rhodes, non loin des côtes de la Turquie voisine, où la situation est la plus critique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Au moins quatre localités ont dû être évacuées ce samedi, alors que plus de 200 pompiers luttent sur place contre les flammes. Un message d'évacuation a été reçu par exemple à la mi-journée par les résidents des villages de Lardos et de Pylonas, non loin de la petite ville très touristique de Lindos, réputée pour son site archéologique. C’est le cinquième jour de suite que les pompiers grecs font face aux flammes qui sévissent sur l’île grecque de Rhodes, dans l’archipel du Dodécanèse. Jusqu’à présent, le feu était circonscrit à la partie montagneuse du centre de l’île, la quatrième plus grande de Grèce.

Ce samedi, en revanche, la puissance des vents a favorisé la propagation des flammes en direction des côtes du centre-est de l’île, des côtes où se trouvent notamment des stations balnéaires. Selon les médias locaux, les clients d’au moins trois hôtels de ce secteur ont ainsi été évacués.

30 000 personnes ont quitté les zones menacées

Certaines des évacuations ont par ailleurs eu lieu par la mer, notamment avec l’aide de trois bateaux des garde-côtes. Selon les autorités locales, quelque 30 000 personnes ont pu quitter les zones menacées par tous les moyens. Il y a deux ans, lors d’une autre vague de canicule, c’est sur l’île grecque d’Eubée que les incendies étaient devenus incontrôlables. Plus de 50 000 hectares de forêt étaient alors partis en fumée.

À lire aussiIncendies en Grèce: plus de 200 pompiers européens envoyés en renfort

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne