Législatives en Espagne: des électeurs indécis et un pays divisé à l'heure du vote

« Le Parti populaire s’est considérablement rapproché du Parti socialiste »

Si l’on s’en tient aux différents sondages, les conservateurs du Parti populaire (PP) seraient en tête, mais sans pour autant atteindre la majorité absolue des 176 sièges. Pour prendre les rênes du pays, ils auront donc peut-être besoin de monter une coalition, ce qui pourrait être le cas avec Vox, la formation d’extrême droite. À gauche, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) n’est pas parvenu à rassembler, alors que l’autre formation de gauche, Sumar – « rassembler », en français –, peine à décoller dans les sondages.

Pour Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l’Espagne et auteur du livre Les fractures de l’Espagne, il y a une opposition radicale « entre Sumar et Vox, entre la gauche radicale et une extrême droite décomplexée. Entre le Parti populaire et le Parti socialiste, les convergences sont en réalité plus fortes que les divergences. Et c’est d’ailleurs ce que fait remarquer le leader du Parti populaire qui, cette semaine, a proposé cinq pactes d’État avec le Parti socialiste. Or, quand on regarde le positionnement sur l’Europe, le positionnement sur la constitutionnalisation des différents droits, y compris les droits des minorités sexuelles et de l’avortement, le Parti populaire s’est considérablement rapproché du Parti socialiste ».

« Rien ne dit cependant que le Parti socialiste, surtout s’il venait à perdre le pouvoir, accepterait la main tendue du Parti populaire. Il est clair qu’il y a beaucoup plus d’éléments de convergences que d’éléments de divergence. Mais il y a un discours de la crispation et un discours du clivage qui permet de mobiliser chaque camp et qui donne à l’observateur extérieur comme aux Espagnols l’impression d’un pays profondément clivé alors qu’en réalité, on a un pays qui est beaucoup plus stable et modéré que ce que le débat politique laisse apparaître jour à jour », poursuit-il.