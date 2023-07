Grèce: les secours luttent toujours contre les incendies, après une opération d'évacuation de Rhodes

Plus de 260 pompiers luttent toujours dimanche contre les flammes, pour la sixième journée consécutive, sur l'île touristique de Rhodes. Les secours ont mené « la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce », estiment-ils. Ils seraient près de 20 000 au total à avoir dû être déplacés.

C’est un week-end totalement hors norme qui vient de se dérouler à Rhodes. Proche des côtes turques, celle qui est la quatrième plus grande île de Grèce se compose, pour le dire rapidement, d’un centre montagneux et arboré et sur les côtes, de villages et de stations balnéaires.

Le feu, qui a démarré lundi dernier au cœur de l’île, n’a pas pu être stoppé avant de prendre la direction de la côte, de ses habitations et de ses hôtels, rapporte notre correspondant à Athènes, Joël Bronner. Des vents importants jusqu'à 50 km/h soufflent toujours sur cette île de l'archipel du Dodécanèse.

Selon les pompiers, aucun répit n'est d'ailleurs attendu sur le front des incendies dans les heures à venir. « Nous combattons le feu sur trois fronts différents, alors qu’il y a des vents très forts et des températures extrêmement élevées avec plus de 40 dégrés, explique Ioannis Artopoios, porte-parole des sapeurs-pompiers grecs, au micro de RFI. Nous sommes confrontés à une situation très difficile qui deviendra encore plus compliquée. Nous avons placé Rhodes en alerte rouge pour les prochaines 24 heures. »

Plus de 260 sapeurs-pompiers et 16 soldats du feu d’une unité spéciale sont sur place. 31 sapeurs-pompiers et quatre véhicules slovaques qui combattent les incendies sous le commandant du corps hellénique des sapeurs-pompiers. « Par ailleurs, deux Canadairs français et des avions de la Turquie et de la Croatie nous aident à éteindre les feux. En ce moment, une dizaine d’avions et trois hélicoptères tournent au-dessus de Rhodes. Malheureusement, les conditions météorologiques sont vraiment mauvaises et nous avons du mal à contrôler la situation. En parallèle, nous avons évacué plus de 19 000 personnes – et heureusement, jusqu'à maintenant, il y a eu ni des blessés graves ni des morts », poursuit Ioannis Artopoios, porte-parole des sapeurs-pompiers grecs.

« La plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce »

Les flammes se sont retrouvées ce week-end proche des zones habitées, entraînant un très grand nombre d’évacuations préventives. Une partie d’entre elles ont eu lieu par la mer, notamment avec l’aide des garde-côtes. « C'est la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce. Tout s'est bien passé. Tout le monde, surtout les touristes, suivait ce que nous avions commandé », avait indiqué plus tôt une autre porte-parole des pompiers, Konstantia Dimoglidou. Des centaines de touristes patientaient dimanche à l'aéroport international de Rhodes, situé dans le nord-ouest de l'île, en quête d'un vol pour rentrer chez eux. Dans le hall des départs, certains étaient allongés ou même endormis à même le sol, au milieu des bagages, tandis que d'autres étaient regroupés devant le panneau d'affichage des vols.

Tout le monde se mobilise. 00:58 Christos Doulkeridis, belgo-grec en vacances sur l'île de Rhodes RFI

Aliki Moschis-Gauguet, consule de France honoraire à Rhodes, fait le tour des centres d'accueil. Elle constate que les touristes « sont tous partis en catastrophe, mais certains ont eu le temps de faire leurs bagages, d’avoir tous leurs papiers. Ils sont partis avec tout le tout ce qu'ils avaient sur place. Il y en avaient qui étaient soit en excursion, soit à la plage. C’était la plupart des gens. Et eux sont partis véritablement sans leur pièce d'identité et sans leurs valises. Donc, la question reste de savoir quand est-ce que les routes et la communication avec le sud de l'île, sera rétablie ».

Des touristes évacués dans une salle de sport, sur l'île de Rhodes, en Grèce, le 23 juillet 2023. AP - Argyris Mantikos

Hôtels, stades couverts, centres de conférence, écoles sont autant de bâtiments qui servent actuellement de lieu d’accueil à une partie des personnes évacuées. Dans la plupart des cas, les touristes pourront récupérer leurs affaires dans les hôtels. Mais certains hôtels ont été brûlés, rapporte la consule de France honoraire à Rhodes, Aliki Moschis-Gauguet. « Si les gens peuvent maintenant patienter pour retourner en France, ils ne réalisent pas qu’en si peu de temps tout a été mobilisé pour qu'ils puissent être hébergé quelque part avec de l'air conditionné et de la nourriture. Et ce, même si on n'a pas encore beaucoup d'informations qui peuvent être données concernant les retours en France ou même le retour dans leurs hôtels pour récupérer leurs affaires », dit-elle. À la télévision grecque, le maire adjoint de la ville de Rhodes a évoqué 4 000 à 5 000 personnes qui seraient actuellement prises en charge dans différentes structures d’accueil temporaire sur l’île.

Au total, douze localités ont été évacuées, dont Lindos, l'une des principales attractions touristiques de l'île avec son Acropole perchée en haut d'une colline. Les personnes qui ont dû quitter leur habitation ou hôtel ont été mises à l'abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit. La Grèce connaît ce dimanche des températures de plus de 40 °C dans de très nombreux endroits. L'île de Rhodes, qui compte plus de 100 000 habitants, est l'une des destinations touristiques les plus prisées, avec des touristes britanniques, allemands ou français.

Aux alentours de midi, les nuages de cendres et de fumées se sont approchés de notre hôtel. Nous avons la chance d'avoir loué une voiture. Ne recevant aucune consigne de l'hôtel, on a décidé de prendre nos papiers d'identité et de s'éloigner du lieu où nous étions. On est parti précipitamment. 01:05 Témoignage de Noémie, touriste évacuée à Rhodes Jean-Baptiste Letondeur

(Et avec AFP)

