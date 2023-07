Italie: Georgia Meloni convoque une conférence méditerranéenne sur les migrations

La Tunisie vivement critiquée par les ONG

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

Ce sommet à Rome passe mal auprès de la société civile tunisienne. Il arrive au moment où le pays est fortement critiqué pour son traitement des migrants subsahariens depuis plusieurs semaines. Environ 150 ONG maghrébines et africaines se sont réunies jeudi et vendredi à Tunis en amont du sommet. « Pour nous, le sommet de Rome s’inscrit dans la continuité de la guerre avec les migrants, la guerre contre la mobilité humaine, et c’est un sommet qui va essayer de légitimer les politiques migratoires inhumaines envers les migrants et les réfugiés et les demandeurs d’asile », explique Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum des droits économiques et sociaux, l’association à l’origine de l’événement qui a donné lieu à une déclaration en solidarité avec les migrants contre les politiques migratoires européennes.

L’Organisation mondiale contre la torture, qui a lancé l’alerte sur la détérioration de l’état de plusieurs migrants transportés de force à la frontière libyenne, veut lancer un message humanitaire, selon Hélène Legeay, directrice juridique du bureau en Tunisie : « On attend bien évidemment du Sommet de Rome que les états de l’Union européenne abordent en priorité la question du respect des droits humains par la Tunisie notamment, et que la politique migratoire et les crimes massifs perpétrés par les autorités tunisiennes soient également dénoncées. »