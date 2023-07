En Ukraine, le long et dangereux travail des démineurs du front sud

Reportage

Au sud de l’Ukraine, les forces ukrainiennes continuent de s’enfoncer au cœur du dispositif fortifié russe, mais lentement. En cause : la densité de mines posées par les forces russes. Elles doivent s’en remettre à des assauts d’infanterie, menés le plus souvent à pied, pour grappiller du terrain à l’ennemi, mètre par mètre. Les sapeurs, des équipes d’ingénieurs-démineurs qui ouvrent la voie à leurs frères d’armes, sont les acteurs clé de ces manœuvres, à leurs risques et périls.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan

Nous sommes à 20 kilomètres du front, mais hier encore, Andriy était sur la ligne zéro, non loin de Staromaiorske, au point le plus avancé de la contre-offensive. Andriy dirige un groupe de sapeurs de la 128e brigade de défense territoriale. Sur le front, premier à s’engager, armé d’un couteau, il sonde le sol pour sentir les mines, à l’approche des positions ennemies. « La dernière fois que nous sommes montés en avant du groupe d'assaut, nous avons passé les premiers 300 mètres très vite, cela nous a pris deux ou trois heures, mais nous avons dû revenir le lendemain, et les 600 mètres suivants, ça nous a pris toute la journée, raconte-t-il. Forcément, notre groupe est souvent la cible de tirs d’artillerie, mais qu’est-ce qu’on peut faire ? Quand il faut y aller, nous devons répondre présent. »

Une tâche colossale et peu de moyens

Une fois les mines neutralisées, le groupe d’Andriy marque le sol de rubans plastiques, pour créer un étroit corridor où passeront les troupes d’assaut. Mais selon Oleksandr, ingénieur en déminage de la 128e, la tâche est tout simplement colossale. « Combien de mines ont-ils posées ? Je n’en sais rien. Récemment, sur 100 mètres carrés, nous avons trouvé 250 mines. J’ai l’impression que toutes les mines qu’ils avaient à l’époque de l’URSS, ils les ont toutes jetées en Ukraine », commente Oleksandr.

Pour progresser plus vite, les démineurs auraient besoin de drones à caméra infrarouge pour repérer les mines, et de matériel perfectionné pour les faire exploser à distance. Mais pour Anton, commandant de la brigade, il est hors de question d’attendre, même s’il faut y aller à pied et à la main. « Je vais vous dire un truc : on n'a pas le choix, on va progresser, quoi qu’il en soit, on va libérer notre terre. Peu importe les années ou les efforts que ça nous coûte, quelle que soit la difficulté, on fera l’impossible et on y arrivera », assure Anton.

Tous les jours, les gars de la 128e ouvrent de nouvelles voies, mais à ce rythme, la mer d’Azov est encore loin.

À lire aussiEn Ukraine, le bataillon Arei passé maître dans la récupération d’équipement militaire russe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne