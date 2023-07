Incendies en Grèce: sur l'île de Rhodes, une école transformée en centre d'hébergement d'urgence

Reportage

En raison d’un important incendie qui sévit depuis une semaine maintenant sur l’île touristique de Rhodes, quelque 20 000 personnes, résidents et vacanciers, ont dû quitter leur lieu de résidence au cours du week-end. Cette opération d'évacuation a été présentée comme la plus importante jamais réalisée en Grèce. Certains visiteurs sont repartis, quelques-uns peinent encore à trouver un vol et d’autres sont hébergés quelques jours dans des abris mis en place pour l’occasion, comme par exemple dans des écoles ou gymnases.

Avec notre envoyé spécial à Rhodes, Joël Bronner

Depuis samedi, plus de 600 touristes au total sont passés par l'école privée Rodion Paidia de Rhodes, transformée en centre d’hébergement d’urgence. Une partie d’entre eux ont notamment pu profiter de la fraîcheur du vent qui souffle sur le patio et dormir dans le gymnase de l’établissement, tapissé de matelas de fortune.

« Samedi, les autorités nous ont demandé d’ouvrir nos locaux et de nous mettre au service des touristes qui ont dû évacuer leur hôtel. En quelques heures, au total, environ 20 000 touristes ont ainsi été dirigés vers différents établissements », raconte Kyriakos Kyriakoulis, directeur général de l’école privée.

Finalement, la mise en œuvre de cette assistance d’urgence dans l’école a épaté ce visiteur suisse, reconnaissant de l’attention reçue par sa famille, après l’angoisse ressentie lors de l’incendie. « On a vu vraiment le feu arriver gentiment vers l’hôtel. À un moment, le staff est parti. Ils ont déclenché l’alarme. Il n'y avait pas d’ordres, pas de consignes, pas de plan. Heureusement, on a réussi à rester assez calmes pour les enfants, on a réussi à évacuer avec toutes nos affaires. On était un peu dans l’incertitude, c’était le chaos. Ensuite, on s’est retrouvé ici, on a pu se poser. Et surtout, on a été accueilli vraiment de manière exceptionnelle par des personnes qui se sont mises à notre disposition, qui nous ont accompagné, qui nous ont rassurés, qui ont rassuré les enfants. Et ça, vraiment, c’était incroyablement précieux », raconte Vincent.

Au vu de l’évolution des incendies, l’école privée ne prévoit pas de fermer ses portes de centre d’hébergement d’urgence avant encore plusieurs jours.

