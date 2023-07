Attentats de Bruxelles: Abdeslam et Abrini déclarés coupables d'assassinats

Début du dénouement, dans le procès des attentats qui ont fait 32 morts, le 22 mars 2016, à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et à la station de métro Maelbeek. Après délibération du jury, la présidente de la cour d'assises spéciale a commencé à lire les verdicts contre les dix accusés. La plupart ont été déclarés coupables, dont ceux qui ont déjà été condamnés à Paris comme Mohamed Abrini et Salah Abdeslam.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Mohamed Abrini et Salah Abdeslam ont été reconnus coupables d'« assassinats dans un contexte terroriste », le plus lourd verdict encouru lors de ce procès. La défense de Salah Abdeslam avait plaidé l'acquittement, car il avait été arrêté quatre jours plus tôt. Une circonstance que n'ont cependant pas reconnue les douze jurés lors d'une délibération qui a duré près de trois semaines.

À lire aussiAttentats de Bruxelles: le plus grand procès de l'histoire belge s'ouvre ce mercredi

Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi, condamnés, eux aussi, à Paris, sont également reconnus coupables d'assassinats terroristes, de même que Bilal El Makhoukhi et Oussama Atar, jugés par contumace. Six accusés sont donc reconnus coupables d'assassinats terroristes, ce qui en Belgique leur fait encourir la perpétuité

Le Tunisien Sofien Ayari, complice de la fin de cavale d'Abdeslam, et le Sofien Ayari et Rwandais Hervé Bayingana Muhirwa, accusé d'avoir hébergé notamment Abrini à Bruxelles, échappent à l'infraction la plus grave. Ils sont déclarés, mais seulement de participation à un groupe terroriste. Les deux frères Smaïl et Ibrahim Farisi sont quant à eux acquittés.

Il ne s'agissait ce mardi que de la reconnaissance ou non de culpabilité. Les peines ne seront connues qu'à la mi-septembre, après une nouvelle délibération des jurés.

À lire aussiProcès des attentats du 13-Novembre: Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne