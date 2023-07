Deux journalistes nord-irlandais mis sur écoute par la police

La police nord-irlandaise est accusée de surveillance abusive envers des journalistes. Deux reporters ont porté en justice leur arrestation, en 2018, alors qu’ils travaillaient sur des meurtres commis pendant la guerre civile, les Troubles. Ils ont depuis découvert que le scandale allait plus loin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Barry McCaffrey, journaliste d’investigation pour un média en ligne, vient d’apprendre que son téléphone avait été « infiltré » par la police en 2013. Il enquêtait alors sur des accusations de corruption au sein des forces de l’ordre. Les données ainsi récoltées ont pu permettre aux enquêteurs de « démasquer » les lanceurs d’alerte dans leurs rangs, ce qui viole le secret des sources, pilier du journalisme d’investigation.

Le Tribunal des pouvoirs d’investigation, un organisme indépendant qui reçoit les plaintes concernant le renseignement, mène une enquête sur ces écoutes potentiellement illégales. Mais à l’insu de Barry McCaffrey, dont l’arrestation déjà en 2018 a été jugée abusive, alors qu’il travaillait sur l’héritage des Troubles.

Le journaliste et son employeur dénoncent l’opacité des processus du tribunal, et s’interrogent sur la partie encore immergée de l’iceberg, selon leurs termes. Leur traitement par la police, estiment-ils, montre que 25 ans après la fin des Troubles, les forces de l’ordre considèrent encore les médias comme des ennemis. Une situation risquée pour la liberté de la presse et in fine la démocratie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne