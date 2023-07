Grèce: les incendies se poursuivent sur l’île de Rhodes où le système D s’active

Reportage

Plus d’une semaine après le début des incendies, sur l’île grecque de Rhodes, voisine de la Turquie, la situation n’est toujours pas stabilisée dans le sud. À présent, les flammes touchent notamment les environs du village de Vati. Sur place, avions bombardiers d’eau, pompiers, policiers et bénévoles continuent à s’activer sous une température intense.

Avec notre envoyé spécial à Rhodes, Joël Bronner

Il y a d’abord un paradoxe sur cette grande île, c’est qu’il est possible de parcourir la route côtière qui va de la ville de Rhodes, au nord, jusqu’au village touristique de Lindos, sans même se rendre compte qu’il y a des incendies en cours. C’est ensuite que les conséquences deviennent nettement visibles, à partir du village côtier de Kiotari où les flammes ont traversé la route depuis la zone montagneuse en direction de la côte.

Illustration avec l’image d’un terrain de tennis et d’un hôtel juste à côté de la mer, miraculeusement préservés des flammes, alors que partout autour, tout a brûlé : des magasins, des voitures ou encore des habitations, racontait un chauffeur de camion qui s’approchait des feux toujours en cours.

Celui-ci se désolait notamment des emplois perdus par les gens sur place, en soulignant que selon lui, l’État grec ne fonctionnait pas comme il le devrait et n’était pas à la hauteur de la lutte contre le feu. Quelques kilomètres plus loin, justement, une colonne de fumée, s’élève près du village de Vati, un peu plus au centre de l’île de Rhodes. C’est là aujourd’hui que la lutte contre les flammes est l’une des plus intenses.

♦ Le bénévolat à l’œuvre face à la catastrophe

Face aux limites et aux carences de l’État grec, les bénévoles se retroussent les manches pour faire face à cette situation exceptionnelle et dramatique. Et bien souvent, c’est le système D qui domine.

Né à Bruxelles d’une famille originaire de Rhodes, Christos Doulkeridis, le maire d’Ixelles, est ici en vacances, comme presque tous les ans. Face aux feux et à ses conséquences, il souligne l’importance des bénévoles : « Je dirais presque ‘comme souvent’, on arrive et on entend qu’il y a des incendies. Ce n’est pas un phénomène rare, c’est un phénomène qui se répète depuis que je suis enfant. Avec les mêmes constats aussi, c’est qu’il n’y a pas assez d’avions spécialisés, pas assez de pompiers, pas assez de travail en amont qui est fait. Ici, il faut reconnaitre que l’ampleur des incendies est vraiment particulière, beaucoup plus importante. On ne peut pas laisser ça à l’abandon et si on laisse faire uniquement les autorités compétentes, on ne s’en sort pas et donc, il y a cette réaction. »

Bénévolat, réaction, débrouille… À l’image de Marios Hatzimihalis, professeur d’informatique, qui a élaboré seul une application pour recenser les évacués.

« J’ai mis au point la première mouture de l’application vendredi soir juste pour notre centre d’hébergement d’urgence à nous, explique-t-il. Mais le concept a plu aux autorités, donc elles l’ont adopté et diffusé auprès de l’ensemble des abris pour les évacués. » À Rhodes, bénévolat et système D sont aussi une réponse aux incendies.

Des touristes allemands et des résidents locaux tentent d'éteindre un incendie près de la station balnéaire de Lindos, sur l'île de Rhodes, dans la mer Égée, au sud-est de la Grèce, le lundi 24 juillet 2023. AP - Petros Giannakouris

