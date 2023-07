Incendies de forêt: quelles conséquences pour la fragile économie de la Grèce?

Alors que de violents incendies ravagent depuis une semaine plusieurs régions grecques, l'agence de voyage TUI et la compagnie aérienne britannique JET2 ont décidé de suspendre leurs séjours et leurs vols jusqu'à vendredi vers l'île de Rhodes, dont un tiers est parti en fumée. D'autres foyers se déclarent à mesure que les vacanciers venus de l'étranger sont rapatriés. Au-delà du désastre écologique, les répercussions économiques ne sont pas encore connues, mais la Banque de Grèce a dévoilé un premier bilan chiffré de l'importance du secteur sur sa balance commerciale au premier semestre 2023. Un emploi sur quatre est lié au tourisme pendant la haute saison.

Publicité Lire la suite

Quatre séjours sur cinq en Grèce se déroulent de mai à septembre. La saison estivale 2023 était d'ailleurs bien partie : 33% de voyageurs internationaux en plus par rapport à l'année précédente, et des touristes qui dépensaient davantage, selon les premiers chiffres de la Banque de Grèce.

De quoi redonner de l'espoir à ce secteur d'activité-clé pour les Grecs, qui avaient énormément souffert de la pandémie de Covid. En 2019, le tourisme représentait 20,8% de leur produit intérieur brut. En comparaison, sa part dans le PIB français la même année était de 4,1%, selon l'Insee.

Le pays le plus endetté de la Zone euro est aussi l'un des plus vulnérables aux feux de forêts, et a dû se doter d'un budget significatif pour lutter contre des incendies qui vont s'intensifier dans les années à venir.

Un rapport du WWF montre que 84% de ces fonds publics sont consacrés à éteindre les incendies, et 16,5% seulement, à les prévenir. Une stratégie qui doit s'inverser, selon l'organisation de protection de l'environnement. Le nombre de jours à haut risque d'incendie en Grèce augmentera de 15 à 70% d'ici à 2050.

À lire aussiÀ la Une: la Grèce «en guerre» contre les incendies qui dévastent ses îles touristiques

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne