Royaume-Uni: Un bateau pour héberger les demandeurs d’asile

Une barge a accosté le mardi 18 juillet 2023 dans le port de Portland au Royaume-Uni. Un centre fermé flottant qui pourra accueillir 500 migrants. Une mesure d’hébergement qui choque les ONG alors que le pays a adopté une loi contre l'immigration illégale qui restreint les possibilités de demander l'asile.

Plus de 93 mètres, 222 cabines sur trois niveaux, une capacité d’accueil d’environ 500 personnes, le « Bibby Stockholm » est arrivé dans le port de Portland le mardi 18 juillet. L’objectif de cette immense barge : héberger 500 hommes adultes seuls pendant le traitement de leur demande d’asile.

Les premiers migrants sont attendus à bord cette semaine. Le ministère de l'Intérieur britannique a présenté les lieux : cabines avec des lits superposés, espaces communs, salle de gym, ordinateurs, service de soins et de restauration. Le navire doit demeurer dans le port au moins dix-huit mois. Son arrivée à Portland a provoqué l’indignation des ONG et des associations ainsi que des manifestations.

« Bateau prison »

L’embarcation a vite été qualifiée de « bateau prison ». « Cette mesure tend à plus de stigmatisation, de criminalisation et de déshumanisation des demandeurs d’asile », commente Nikolaï Posner, porte-parole de l’association Utopia 56.

Le gouvernement britannique a réfuté ses accusations, assurant que les demandeurs d'asile qui y logeront garderaient une certaine liberté de mouvement. « Les gens peuvent circuler comme ils veulent, mais nous avons une clôture sécurisée pour qu'ils ne s'aventurent pas dans le port », a ajouté Leanne Palk, chargée des hébergements au Home Office, soulignant la nécessité d'assurer la sécurité des migrants.

L'utilisation du Bibby Stockholm a pour but de réduire le coût des hébergements des migrants, logés actuellement en hôtels. Un coût estimé à 6 millions de livres par jour (6,9 millions d’euros) pour les finances publiques. « Ce besoin d’hébergement est dû aux entraves sur la possibilité de travailler et le délai des procédures, il y en a des dizaines de milliers en attente », explique Nikolaï Posner. « Ce bateau ne résoudra rien, il peut accueillir 500 personnes alors que la semaine dernière, il y a 1 500 personnes qui sont arrivées au Royaume-Uni, cela rajoute juste une couche de stigmatisation », ajoute-t-il.

Dissuader les migrants de traverser la Manche

L’arrivée du Bibby Stockholm s’inscrit plus généralement dans la volonté du gouvernement britannique de renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Dans la nuit précédant son amarrage, le Parlement britannique a adopté une loi controversée, victoire politique pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak.

Selon le nouveau texte, les migrants arrivés de manière illégale sur le territoire britannique ne pourront plus demander l'asile dans le pays. L'ONU a vivement condamné cette loi « en contradiction » avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international sur les droits humains et les réfugiés. « Cette barge et surtout cette loi font partie d'une politique inhumaine et illégale visant simplement à dissuader quiconque de venir demander l'asile au Royaume-Uni », déclare Steve Valdez-Symonds, directeur des droits des réfugiés et des migrants d'Amnesty International au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique souhaite aussi que les migrants, après avoir été placés en détention, soient rapidement expulsés, soit vers leur pays d'origine, soit vers un pays tiers comme le Rwanda, d’où qu’ils viennent. Londres a passé un accord l'an dernier avec le Rwanda, mais aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu en juin 2022 avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Fin juin, la justice a déclaré illégal ce projet, mais le gouvernement a immédiatement annoncé un recours.

Londres considère que les migrants arrivés illégalement « sautent la file d'attente », au détriment de ceux qui arrivent par des voies sûres ou légales. Mais « la plupart des personnes fuyant la guerre ou la persécution n'ont pas accès à des documents comme les passeports ou les visas », a souligné l'ONU.

« Il s'agit d'une répudiation extrêmement imprudente des obligations internationales du Royaume-Uni en matière d'asile », explique Steve Valdez-Symonds. « Comme tous les pays, il partage l'obligation d'accorder l'asile et de garantir le droit des réfugiés à le demander. Avec cette loi, il existe un risque très sérieux que d'autres pays suivent cet exemple. Si davantage de pays ne respectent pas les droits des réfugiés, les personnes fuyant la guerre et la persécution auront beaucoup plus de mal à trouver des lieux sûrs et ils devront se déplacer plus loin et plus souvent, et les passeurs gagneront de plus en plus d'argent en exploitant cela », conclut-il.

En 2022, plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche, en particulier depuis la France, un record. Depuis le début de l’année, ils sont environ 14 000 à avoir fait la dangereuse traversée, principalement des Afghans.

