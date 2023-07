Turquie: Erdogan reçoit Abbas et renouvelle son «soutien à la cause palestinienne»

Le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était reçu à Ankara ce mardi 25 juillet par le président turc. Recep Tayyip Erdogan, fervent défenseur de la cause palestinienne, a renouvelé son soutien pour une solution à deux États et ses critiques à l’encontre d’Israël dans un contexte de fortes violences en Cisjordanie occupée. Dans la ville de Ramallah, une place porte désormais le nom de Recep Tayyip Erdogan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (à droite) et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas tiennent une conférence de presse conjointe, à Ankara, le 25 juillet 2023.

Avec notre correspondante à Ankara, Anne Andlauer

Recep Tayyip Erdogan a annoncé la nouvelle lui-même, avant même que Mahmoud Abbas ne prenne la parole lors de leur conférence de presse commune. Le président turc s’est félicité de la création d’une place à son nom à Ramallah, tout comme il a remercié le « peuple palestinien » d’avoir, selon lui, soutenu sa réélection à la tête de la Turquie il y a deux mois.

En plein regain de tensions dans le conflit israélo-palestinien, et alors qu’Israël et la Turquie ont scellé cette année la reprise de leurs relations diplomatiques, Tayyip Erdogan tenait à rappeler son « soutien à la cause palestinienne », notamment en Cisjordanie occupée :

« Nous suivons de près les développements en Palestine. Nous sommes profondément inquiets au sujet des pertes de vies humaines qui augmentent chaque jour, des destructions, du développement des colonies illégales et de la violence des colons. La seule voie vers une paix juste et durable dans la région passe par le soutien à une solution à deux États. Nous ne pouvons pas accepter les actions qui visent à changer le statu quo historique des lieux saints, à commencer par la mosquée Al-Aqsa », a déclaré le président turc.

La visite de Mahmoud Abbas à Ankara visait avant tout à « équilibrer » celle du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, qui était prévue ce vendredi, mais a dû être reportée pour des raisons de santé. La dernière visite d’un chef de gouvernement israélien en Turquie remonte à 2008.

