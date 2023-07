La Grèce toujours en proie à la canicule et aux feux

Reportage

La Grèce poursuit sa lutte contre des incendies violents qui ravagent ce pays méditerranéen en proie à des températures caniculaires depuis dix jours. Sur l’ile de Rhodes, voisine de la Turquie, la situation n’est toujours pas stabilisée dans le sud de l’île. Sur place, avions bombardiers d’eau, pompiers, policiers et bénévoles continuent à s’activer sous une chaleur intense.

À Rhodes, où une opération d'évacuation sans précédent de quelque 30 000 touristes et habitants, selon les pompiers, a eu lieu le week-end dernier, près de 270 pompiers tentent toujours de circonscrire l'incendie en cours pour la huitième journée, selon les sapeurs-pompiers

Sur la route côtière qui descend vers le sud de l'île, tout parait normal jusque dans les environs de la ville touristique de Lindos, raconte notre envoyé spécial à Rhodes, Joël Bronner. Exceptionnellement, le bus régional ne va pas plus loin.

« Je m’appelle Yiannis, je suis conducteur de bus à Rhodes. La circulation des bus est interrompue en ce moment au-delà du village de Kiotari. Pour des raisons de sécurité, explique-t-il, on n’emmène pas les gens plus loin, parce qu’un incendie est en cours dans le secteur de Vati. » Quelques kilomètres plus loin en effet, une colonne de fumée s’élève des environs de Vati et les avions bombardiers d’eau sillonnent régulièrement le ciel.

Au bord de la route qui mène au feu, ce volontaire veut rendre hommage au courage de ceux qui luttent contre les flammes : « Le vent souffle encore fort. Les gars qui combattent les flammes là-haut sont des héros, cela fait six jours que nous ne dormons pas les uns et les autres. Au moment où je vous parle, le feu est à côté de la grosse rivière vers Vati. L’objectif, c’est d’essayer d’arrêter les flammes ici. Si on y arrive, alors ce serait la fin de cette partie de l’incendie. »

« Nous n’avions jamais vu un désastre pareil »

Quelques heures plus tard pourtant, les flammes continuent leur ascension sur les sommets environnants. Pour Rhodes et la Grèce, le temps des incendies n’est pas terminé. Ce type de scènes se répète depuis maintenant 10 jours. Alors que des fumées menaçantes s’élèvent déjà dans le ciel, tronçonneuse à la main, un homme de la protection civile abat un arbre accolé à des habitations, dans le village de Gennadi, sous le regard anxieux de ce résident âgé, qui s’époumone pour couvrir le raffut de la machine : « Il est en train de couper cet arbre pour que le feu ne puisse pas atteindre notre maison ! »

Quelques minutes plus tôt, tous les téléphones portables se sont mis à relayer les messages d’alerte des autorités, appelant à évacuer les lieux.

À quelques kilomètres de là, un chauffeur routier qui vient bénévolement en aide aux combattants du feu traverse des zones forestières déjà ravagées par les flammes. Ici, les troncs brulés des arbres nus sont tout ce qu’il reste de la forêt : « Je n’ai pas les mots pour décrire ce que l’on voit là dehors. C’est impossible. Il n’y a absolument rien à dire. Jusqu’à présent, nous n’avions jamais vu un désastre pareil. »

Les habitants tentent d'éteindre un incendie de forêt dans le village de Gennadi, sur l'île de Rhodes, dans la mer Égée, dans le sud-est de la Grèce, le mardi 25 juillet 2023. AP - Petros Giannakouris

La lutte va rester « difficile »

Mardi 25 juillet, deux pilotes d'un bombardier d'eau de type Canadair sont morts dans le crash de leur avion en luttant contre l'un des incendies violents qui ravagent ce pays méditerranéen en proie à des températures caniculaires depuis dix jours.

L'avion s'est écrasé alors qu'il luttait contre un incendie de forêt dans le sud de l'île d'Eubée, a annoncé le ministère grec de la Défense. Des centaines de pompiers et au moins quatre avions luttaient mardi contre les flammes sur cette île proche d'Athènes.

Par ailleurs, le corps carbonisé d'un homme a été retrouvé sur cette même l'île grecque, a annoncé une porte-parole de la police à l'AFP. « Le corps de l'homme a été retrouvé carbonisé et une unité de police se rend sur place pour vérifier s'il s'agit d'un berger porté disparu depuis dimanche » quand les feux de forêt se sont déclarés sur l'île d'Eubée (Evia en grec), proche d'Athènes, a précisé Konstantia Dimoglidou, la porte-parole de la police grecque.

Alors que les images des forêts et végétation calcinées ont bouleversé toute la Grèce, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la lutte contre les incendies resterait « difficile ». « Nous vivons les répercussions de la crise climatique », a-t-il jugé lors d'un Conseil des ministres consacré à ces feux. « Nous avons devant nous un été difficile », a-t-il ajouté alors qu'une nouvelle vague de forte chaleur s'est répandue sur le pays hier mardi.

À Athènes, qui suffoque depuis plus d'une semaine, le thermomètre affichait 38°C en milieu de journée avec des températures ressenties de 41°C. Dans le centre du pays, des températures de 44°C étaient enregistrées en milieu de journée, selon la météo nationale (EMY).

Le pays, pourtant coutumier des vagues de chaleur estivales, connaît l'une des plus longues canicules de ces dernières années, selon des experts de l'EMY. Selon les estimations de l'antenne grecque de l'ONG Fonds Mondial pour la Nature (WWF), 35 000 hectares de forêt et de végétation ont été détruits la semaine dernière dans ce pays de la Méditerranée orientale.

En Grèce, la politique d’évacuation quasi-systématique est une conséquence du drame qui s’est déroulé dans le village côtier de Vati en 2018. Un violent incendie y a provoqué la mort de plus de 100 personnes. Un évènement vécu comme un traumatisme national en Grèce.

A Athènes, qui suffoque depuis plus d'une semaine, le thermomètre affichait 38°C en milieu de journée avec des températures ressenties de 41°C. AP - Petros Giannakouris

(et avec AFP)

