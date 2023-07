La Moldavie réduit drastiquement l'activité diplomatique russe sur son territoire

La Moldavie fait le ménage à l’ambassade de Russie, alors que Moscou est soupçonné de chercher à y déstabiliser la situation sur fond de guerre en Ukraine voisine. Chisinau annonce le départ « d'ici au 15 août » de 45 personnes travaillant sur son territoire pour l'ambassade de Russie, après la publication par les médias d'allégations d'espionnage. Le toit du bâtiment diplomatique russe serait une pièce maîtresse de ces activités d’espionnage.

Publicité Lire la suite

Vingt-huit : c’est le nombre impressionnant d’antennes paraboliques et de mâts que le média moldave Jurnal TV a identifié sur les toits de l'ambassade et de l'immeuble voisin, où résident les diplomates russes. Régulièrement, des hommes montent sur ces toits, en particulier avant des élections ou des visites de délégations étrangères. Ce fut le cas avant le sommet de la Communauté politique européenne du 1ᵉʳ juin.

Le journal en ligne indépendant russe The Insider a identifié plusieurs de ces hommes et publie leurs photos. Il s'agit d'officiers de liaison du GRU, le renseignement militaire, et du SVR, les services de renseignements extérieurs. Certains d'entre eux sont spécialisés dans l'écoute téléphonique ou le piratage de réseaux informatiques, étroitement liés aux groupes de hackers qui ont piraté des courriels d'Emmanuel Macron, d'Hillary Clinton ou du Bundestag.

The Insider cite une source au sein des gardes-frontières moldaves, qui révèle que les épouses de certains de ces officiers du renseignement prenaient souvent l'avion pour Moscou, les sacs remplis de plusieurs clés USB et de disques durs. Elles n’étaient pas fouillées, bénéficiant de l'immunité diplomatique. Ces pratiques devraient connaître un ralentissement. Après le 15 août, le corps diplomatique russe en Moldavie ne comptera plus que 10 titulaires et de 15 emplois administratifs et techniques.

À lire aussiEn Moldavie, la crainte d’une déstabilisation par la Russie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne