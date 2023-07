Royaume-Uni: Kevin Spacey reconnu non coupable d'agressions sexuelles

Après un mois de procès, l’acteur Kevin Spacey, connu pour ses rôles dans House of Cards, American Beauty et Usual Suspects a été reconnu non coupable des neuf agressions sexuelles dont il était accusé, par quatre hommes. Le sexagénaire a exprimé son soulagement lors du verdict dans un tribunal londonien.

L'acteur Kevin Spacey s'adresse aux médias devant le tribunal de la Couronne de Southwark, à Londres, le mercredi 26 juillet 2023. AP - Alberto Pezzali

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin Les larmes aux yeux, Kevin Spacey a poussé un soupir de soulagement et adressé des signes de remerciements aux jurés qui ont passé plus de douze heures à délibérer. Pendant les quatre semaines du procès, quatre hommes ont accusé l'acteur de leur avoir touché l'entrejambe sans leur consentement, voire d'en avoir drogué un pour avoir une relation sexuelle avec lui. Entre 2004 et 2013, à l'époque où Kevin Spacey dirigeait l'Old Vic, un grand théâtre londonien. L'accusation l'a même qualifié de « prédateur sexuel ». Le comédien américain, accusé lors du mouvement #MeToo et déjà innocenté dans un procès similaire à New York, a reconnu être un « gros dragueur », parfois lourd, mais avait plaidé non coupable, niant avoir eu des comportements « violents » ou « agressifs ». À la sortie du tribunal de Southwark, Kevin Spacey a dit accueillir le verdict « avec humilité » et rappelé avoir perdu sa réputation à cause des accusations. Les plaignants, aujourd'hui âgés de 30 à 40 ans, ne se sont pas exprimés à l'issue de l'audience.