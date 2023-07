Ukraine: un député de haut rang repéré en vacances aux Maldives, son domicile perquisitionné

En Ukraine, c’est un scandale dont le parti de Volodymyr Zelensky se serait bien passé : un député de la formation Serviteur du peuple a remis sa démission. Alors que l’armée de son pays est engagée dans une délicate contre-offensive et fait face à des bombardements russes quotidiens, il aurait séjourné, à la mi-juillet, dans un hôtel 5 étoiles d’une île privée des Maldives. Des perquisitions ont été menées à son domicile.

Yuriy Aristov, 48 ans, est vice-président de la Commission de la sécurité nationale, de la défense et du renseignement de la Rada.

L’affaire n'est pas du meilleur effet, d’autant plus que Yuriy Aristov, 48 ans, n’est pas un simple député. Il est vice-président de la Commission de la sécurité nationale, de la défense et du renseignement de la Rada, le Parlement ukrainien. Les services de sécurité ukrainien (SBU) annoncent ce mercredi avoir mené des perquisitions chez ce député. Le SBU et le Bureau d'enquête d'Etat (DBR) « ont mené des perquisitions chez le député qui s'est reposé aux Maldives sous prétexte d'un 'voyage professionnel' », a indiqué le SBU dans un communiqué. Le DBR a de son côté indiqué enquêter sur la "légalité" du voyage de Iouri Aristov, un député de 48 ans du parti présidentiel Serviteur du peuple qui a été aperçu mi-juillet dans un hôtel cinq étoiles de cet archipel de l'océan Indien.

Selon le média d’enquête ukrainien Slidstva.info, l’homme a été aperçu séjournant au Waldorf Astoria Maldives de la petite île privée d’Ithaafushi. Des employés du lieu ont confirmé sa présence dans l’hôtel de luxe, où l’hébergement le moins cher coûte 3 900 euros la nuit. Le principal intéressé n’a pas répondu aux appels du média. Quant à son attachée de presse, elle n’a pas pu préciser où Yuryi Aristov se trouvait.

« Une trahison des principes de l'État »

En Ukraine, en vertu de la loi martiale, les fonctionnaires n’ont pas le droit de quitter le pays sans raison valable. Selon ses propres photos publiées sur son compte Facebook, Yuriy Aristov a fait un déplacement à Vilnius avant le sommet de l’Otan des 11 et 12 juillet. Se serait-il ensuite envolé pour des vacances de rêves aux Maldives ? Sans attendre que le scandale prenne de l’ampleur, le député a décidé d’abandonner ses fonctions. Le président de la Rada, Ruslan Stefanchuk, a publié sa lettre de démission manuscrite sur Telegram. Le Parlement ukrainien doit examiner prochainement la demande de démission du député.

Le président Zelensky a de son côté explicitement fait allusion à l'affaire dans la soirée de mardi, disant que préférer « les îles et les stations balnéaires en temps de guerre », « c'est une trahison des principes de l'État ». « Toute trahison interne, toute "plage" ou tout enrichissement personnel au lieu (de la défense) des intérêts de l'Ukraine provoquera au minimum de la rage », a-t-il martelé dans son allocution quotidienne, le regard noir. « Vous devez travailler en Ukraine et pour les intérêts du peuple ukrainien », a-t-il lancé à destination des députés, fonctionnaires et autres agents de l'État.

(et avec AFP)

