Un cargo prend feu au large des Pays-Bas faisant un mort et plusieurs blessés

En mer du Nord, un roulier, un navire de transport de voitures, est en feu au large des côtes des Pays-Bas. Un mort et plusieurs blessés sont à déplorer sur ce navire qui transporte des voitures. Il n’y a plus d’équipage à bord à cause de l’incendie et le navire gîte, indiquent les garde-côtes néerlandais .

Photographie prise et publiée le 26 juillet 2023 par les garde-côtes néerlandais montrant un incendie à bord du navire porte-voitures immatriculé au Panama «Fremantle Highway», au large de l'île d'Ameland, au nord des Pays-Bas. AFP - HANDOUT

Texte par : RFI

Publicité Lire la suite Le feu s'est déclaré peu avant minuit à bord du Fremantle Highway, trois heures après son appareillage du port allemand de Bremerhaven. Les garde-côtes néerlandais supposent que le feu a pris dans l'une des 25 voitures électriques qui font partie des quelque 3 000 véhicules de la cargaison, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Le feu fait toujours rage Vingt-trois marins composent l'équipage de ce navire. Ils ont tenté sans succès de circonscrire l'incendie. L'un d'entre eux est mort et les garde-côtes néerlandais ont donné l'ordre de quitter le navire à deux heures du matin. Au moins sept membres d'équipage ont sauté par-dessus bord et été récupérés dans l'eau, les autres ont été secourus par hélicoptère. Les marins blessés ont été transportés pour être soignés à Lauwersoog et Eelde, deux villes septentrionales. Des pompiers spécialisés avaient été appelés de Rotterdam pour être transportés sur place par hélicoptère. Mais le feu s'est développé si vite qu'il n'a pas été possible de les laisser monter à bord. Un remorqueur a cependant réussi à attacher un câble au navire en détresse pour l'empêcher de dériver et de bloquer une importante route de navigation vers l'Allemagne, a indiqué la télévision nationale. Les garde-côtes annoncent que le navire gîte et que le feu fait toujours rage à bord. Le Fremantle Highway est un navire récent de 18 500 tonnes, sorti des chantiers navals japonais il y a à peine dix ans. Immatriculé au Panama, le cargo avait pour destination Port-Saïd en Égypte, selon le site marinetraffic.com qui permet de suivre en direct le trafic maritime dans le monde. Sur le site MarineTraffic.com, on peut suivre les trajectoires des bateaux sur toutes les mers du monde. Sur l'image, les côtes néerlandaises ce mercredi 26 juillet. © MarineTraffic.com Il s'agit, comme on peut le voir sur la carte, d'une zone très fréquentée par les cargos, aussi importe-t-il de prendre rapidement le contrôle du navire pour éviter tout accident. La pire catastrophe récente au large de la côte néerlandaise très fréquentée date de décembre 2012, lorsque le cargo Baltic Ice, battant pavillon des Bahamas qui transportait également des voitures, est entré en collision avec un porte-conteneurs et a coulé. Onze marins ont été tués dans cet incident. Des hélicoptères de la Garde côtière impliqués dans l'opération de sauvetage sur le navire «Fremantle Highway», sur le tarmac de l'aéroport de Rotterdam La Haye, aux Pays-Bas, après un incendie qui a tué au moins un marin le 26 juillet 2023. AFP - MARCO VAN DER CAAIJ