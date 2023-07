Grèce: les incendies sont encore nombreux, les températures devraient commencer à baisser

Depuis bientôt deux semaines, la Grèce fait face à une série d’incendies virulents qui ont notamment frappé le centre et le sud de l'île de Rhodes ainsi que la région de l’Attique, autour d’Athènes. Des feux attisés par l’aridité des sols, l’intensité des vents ainsi que par des températures caniculaires, qui doivent cependant commencer à baisser à partir de ce jeudi 27 juillet. Mercredi, les incendies ont causé la mort de deux personnes dans la région centrale de Thessalie.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

La situation en Grèce n’est toujours pas stabilisée et, pour l’heure, les fronts sont encore multiples, comme sur l‘île de Rhodes ou aussi à présent vers les villes de Volos et de Lamia, au centre de la Grèce. En plus des feux déjà en cours, il y a chaque jour en ce moment une soixantaine de nouveaux incendies – de gravité variable – qui se déclenchent.

Les feux sont un phénomène saisonnier en Grèce. Sur l'île de Rhodes, qui, au sud, est confrontée aux flammes, plusieurs personnes d’âge mûr rappellent qu’elles ont l’habitude des feux, chaque été, depuis qu’elles sont enfants. Mais tous disent aussi que ce qui a changé, c’est l’intensité de ce phénomène, dans un contexte, évidemment, de changement climatique.

00:45 Vangelis Spanos, bijoutier dans la vieille ville de Rhodes Joël Bronner

La canicule favorise la propagation des feux

Des données plus scientifiques viennent d’ailleurs étayer leur impression. Le programme européen Copernicus, qui propose une information réactualisée sur l'évolution des feux de forêt, vient notamment d’indiquer que les émissions de carbone, issues des feux en cours à travers la Grèce, sont les plus élevées depuis plus de vingt ans pour un mois de juillet.

En parallèle, les vagues de canicule, comme celle qui s’achève tout juste ici en Grèce après environ deux semaines, ont tendance à durer de plus en plus longtemps, ce qui participe à l’assèchement des sols et ce qui favorise, aussi, la propagation des feux.

Près du village de Gennadi, sur l'île de Rhodes en mer Égée, au sud-est de la Grèce, le mercredi 26 juillet 2023. AP - Petros Giannakouris

