Guerre en Ukraine: «Heil Zelensky», la vidéo de propagande russe qui tourne sur les réseaux sociaux

Des Allemands se faisant réquisitionner par des soldats de l’OTAN pour financer la guerre en Ukraine et qui se voient obligés de saluer Zelensky à la manière de l'Allemagne Hitlérienne. C’est le scénario d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Selon les canaux qui la diffusent activement, le film a été réalisé en Allemagne par le parti d’extrême droite AfD. Mais il s’agit, en réalité, d’une vidéo de propagande russe.

Des soldats en uniforme, béret rouge sur la tête, pénètrent dans la maison d'une famille allemande et en retirent tous les objets de valeur, sous les yeux ébahis de ses occupants. Une femme accroche au mur un portrait du président ukrainien

À la fin de la vidéo, une inscription en rouge et blanc signale que l’Allemagne a déjà transféré 22 milliards d’euros à l’Ukraine. Les médias russes et les réseaux sociaux pro-Kremlin, qui diffusent cette vidéo de bonne qualité technique, laissent entendre qu’elle a été réalisée en Allemagne par le parti d'extrême droite AfD. Or, on n'en trouve aucune trace sur le site internet du parti d’extrême droite.

Des journalistes du site d'information en russe Svoboda ont rapidement identifié les principaux protagonistes du film : ce sont tous des acteurs professionnels russes, qui résident en Russie. Selon plusieurs sites d’information russes indépendants, Yulia Konyukhova qui joue le rôle de la mère de famille allemande, a même publié un post sur Instagram dans lequel elle affirme que la vidéo a été filmée pour le compte du média d’État RT et que c'est son propre fils qui joue le rôle de l'enfant auxquels les soldats de l'OTAN retirent son léopard en peluche. La page Instagram de l'actrice indique désormais un message d’erreur.

Pour le pouvoir russe, « la dénazification de l'Ukraine est une transposition de la victoire dans la Grande Guerre patriotique », analysait Maxime Audinet, spécialiste de la Russie à l'Irsem, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Un récit mobilisateur « notamment chez les plus de 45 ans, qui ont été confrontés toute leur vie à ce récit soviétique de la lutte contre le fascisme. »

