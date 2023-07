À la Une: l’UE accroît la dépendance au gaz dans les Balkans

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

La guerre en Ukraine a rebattu les cartes dans le secteur de l’énergie. L’Union européenne envisagerait aujourd’hui d’investir 3,5 milliards d’euros dans les Balkans occidentaux pour y construire de nouveaux équipements et trouver de nouveaux approvisionnements alternatifs au gaz russe. Au risque de retarder encore la transition énergétique en renforçant la dépendance à l’importation et l’enfermement de ces pays dans des combustibles fossiles, dénoncent des organisations locales. Notre enquête.

« Normalisation bloquée » entre Belgrade et Pristina, élargissement européen au défi de la guerre en Ukraine, ambiguïtés européennes envers le régime du président serbe Aleksandar Vučić : dans un entretien exclusif, l’eurodéputée allemande Viola von Cramon (Verts), rapporteuse pour le Kosovo et la Serbie au Parlement européen, dresse un plaidoyer pour une politique européenne plus cohérente vis-à-vis de Belgrade et Pristina, et de tous les Balkans occidentaux.

Incendies meurtriers en Grèce, tempêtes meurtrières dans les Balkans

Au moins cinq personnes sont mortes en Grèce et plus de 30 000 personnes ont été évacuées de l’île de Rhodes, où les feux étaient toujours hors de contrôle cette semaine. Sous des températures caniculaires, la Grèce compte des dizaines de nouveaux incendies. De nombreuses ONG, scientifiques et activistes dénoncent l’inaction des autorités pour prévenir cette catastrophe annoncée.

Dans les zones dévastées, la colère gronde contre les autorités. « Personne n’est venu nous sauver, pas de pompiers ni d’avions. Nous étions seuls, livrés à nous-mêmes », fustigent les habitants de Mandra, petite ville située à moins de 30 km d’Athènes. Le pays redoute maintenant les contrecoups de ces événements, alors que la saison estivale bat son plein et que de nombreux touristes annulent leurs réservations. Reportage.

« Jamais encore on avait vu ça. » Une semaine après la terrible tempête qui a frappé la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, les traces de son passage sont encore visibles. Habitants, experts et services publics se sentent démunis face à l’ampleur de ces événements liés au dérèglement climatique. Mercredi en Roumanie, une violente tempête a encore fait 4 morts.

Les 100 ans du Traité de Lausanne, acte fondateur contesté de la Turquie moderne

Le 24 juillet 1923, la signature du Traité de Lausanne marquait la naissance de la Turquie moderne, entraînant l’abolition du califat et la proclamation de la république. Il fixait aussi les frontières du pays et prévoyait des échanges de populations avec la Grèce. Un siècle plus tard, entre lectures nationalistes et théories conspirationnistes, il excite toujours les passions. Analyse.

En Macédoine du Nord, un nouveau phénomène prend de l’ampleur : le départ en congés sans solde d’une partie des fonctionnaires. Durant trois mois ou plus, ils partent travailler comme saisonniers en Croatie ou dans un autre pays de l’Union européenne pour compléter leurs revenus. Les employés de l’administration ne sont pas les seuls concernés. De nombreux agents de police se rendent chaque année en Suisse ou en Allemagne pour travailler comme ouvriers du bâtiment sur des chantiers.

Depuis 2017, la Bulgarie a sur les bras deux réacteurs nucléaires russes dont elle ne sait que faire. Prévus initialement pour la centrale fantôme de Béléné, Sofia a peut-être trouvé le moyen de s’en débarrasser en les revendant à l’Ukraine à prix coûtant.

Milan Kundera et le narcissisme d'une Europe centrale fermée sur elle-même

L’écrivain tchèque Milan Kundera a été beaucoup lu en Yougoslavie, avant 1989. Mais que reste-t-il de son œuvre, sinon le fantasme d’une Europe centrale fermée sur elle-même – « sans Russes et sans communistes » – gardée par des casernes de l’Otan et des bases de Frontex ? À l’heure des adieux et hommages, portrait sans concession d'un nostalgique de la Mitteleuropa.

Toutes les langues se parlent et s’entendent sur les rives du Danube. Entre la Bulgarie et la Roumanie, le fleuve longe l’île d’Esperanto, ainsi nommée depuis le congrès des espérantistes bulgares, tenu en 1934 dans la petite ville d’Oryahovo. Deuxième épisode de notre série d’été « Danube, le fleuve où peuvent naître des utopies ».

