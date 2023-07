L’Italie lutte contre les incendies et la chaleur, la Sicile demande de décréter l’état d’urgence

Comme de nombreux pays du pourtour méditerranéen, l’Italie est frappée par de violents incendies alimentés par les chaleurs caniculaires, notamment en Sicile où les flammes ont fait au moins trois victimes. Après plusieurs jours en proie aux feux de forêt, la plus grande île italienne demande à Rome de décréter l’état d’urgence.

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

Messine, Syracuse ou Palerme vues du ciel : des cicatrices brunes colorent désormais la carte de ces villes de Sicile. Dans les campagnes et les zones urbaines, les incendies ont réduit des bâtiments historiques en poussière. Ainsi la plus vieille église de la capitale de l’île, datant du XVe siècle, désormais calcinée. Le feu a léché les façades des habitations, cerné les autoroutes et l'aéroport de Palerme, fermé plusieurs heures ; c’est dans cette zone que les deux premières victimes prises au piège ont été retrouvées.

Il est difficile d’évaluer les dégâts des flammes, mais selon la Protection civile, près de 340 départs de feux — certains déclenchés par des pyromanes — ont déjà détruit 700 hectares de forêt ces derniers jours, le tout alimenté par une chaleur écrasante, rappelle, devant les députés, Nello Musumeci, le ministre de la Protection civile, ancien gouverneur de Sicile inquiet des effets dévastateurs du changement climatique en Italie.

« Dans les régions du sud, dit-il, une vague de chaleur absolument exceptionnelle a mené à des pics jusqu’à 46-48 degrés, donc des valeurs records, historiques. Les mots prévention, adaptation au nouveau climat et atténuation de tout risque doivent devenir la boussole qui devra guider le travail du gouvernement et du Parlement. »

Vers un état d’urgence dans cinq régions

Malgré plus de 3 200 interventions des soldats du feu dans le sud de la botte italienne, dont 1 400 rien qu’en Sicile, plusieurs ministres soulignent le manque de Canadair et de pompiers face à l’ampleur des feux en Sicile. En réponse à une demande de Palerme, le gouvernement prévoit de décréter l’état d’urgence pour lutter contre les incendies sur l’île et soutenir les Siciliens touchés.

Au total, entre orages et intempéries dans le nord, et incendies dans le sud, l’exécutif italien prévoit de décréter l’état d’urgence pour cinq régions, de la Sicile à la Lombardie, qui ont réclamé une aide nationale face aux effets du changement climatique qu’elles subissent cet été.

