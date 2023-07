Russie: le Sénat valide le report de l’âge limite du service militaire

Un nouveau pas quasi franchi en Russie pour renforcer le nombre d’hommes effectuant leur service militaire, une vraie réserve potentielle pour les combats en Ukraine. Le dernier amendement à une nouvelle loi sur la Défense a été validé ce vendredi 28 juillet par les sénateurs. Le texte n’attend désormais plus que la signature du président Vladimir Poutine pour entrer en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. Désormais, l’âge limite du service militaire passe de 27 à 30 ans.

De notre correspondante à Moscou

A ceux qui multipliaient stages ou diplômes dans l’espoir d’échapper au service militaire, les élus russes ont envoyé ce message : fini de jouer au chat et à la souris pour éviter l’appel sous les drapeaux. C’est en tout cas comme ça que le report de l’âge limite pour le service militaire a été justifié.

Plus question non plus d’envoyer son avocat contester la conscription : cette disposition a été supprimée. Il faudra se présenter en personne.

Autre resserrement de vis, cette fois pour de potentiels mobilisés : plus question de ne pas se présenter dès réception de l’ordre, ils seront interdits de quitter le territoire.

Enfin, aux officiers réservistes, la Russie va aussi demander plus : la limite d’âge a été repoussée de 60 à 65 ans.

Une avalanche de mesures qui suscite de nombreuses questions, les autorités niant depuis des mois envisager de recourir à une autre vague de mobilisation. Le général Kartapalov, président de la commission de Défense de la Douma, a eu ces mots « Cette loi a été rédigée pour une grande guerre, pour une mobilisation générale. Ça sent déjà la grande guerre ».

