À Madère, sur les voies express du développement

En 40 ans, Madère est passée de l’une des régions les plus pauvres du Portugal à l’une des plus riches. Une métamorphose favorisée par le développement d'un impressionnant réseau routier.

De notre envoyé spécial,

La KIA grise vient de quitter Machico. Elle a laissé derrière elle la plage de sable blanc, les Îles désertes qui se découpaient à l’horizon, et la voilà qui file sur la voie express. Direction Porto da Cruz, à 10 kilomètres de là. L’affaire d’un quart d’heure, tout au plus. Au travers des fenêtres, Madère se dévoile en pointillés. À peine a-t-on le temps de découvrir ses montagnes boisées au creux desquelles nichent des villages aux toits de tuiles, que déjà la voiture s’engouffre dans un nouveau tunnel. Le quatrième depuis qu’on est partis.

Au volant, Carina Carvalho papote. Il y a cinq ans, cette ancienne athlète a monté son école de surf et de bodyboard. « Madeira New Wave », elle l’a appelée. Depuis, elle partage ses journées entre Funchal, la capitale régionale, Machico et Porto da Cruz, selon l’endroit où les vagues sont les meilleures. Pour limiter le nombre de voitures, elle assure elle-même le transport de ses élèves. Elle calcule : cela fait deux heures vingt par jour sur les routes. Une heure et demie de plus quand les conditions océaniques l’obligent à aller à Seixal. « Maintenant, avec la nouvelle route, c’est facile, relativise-t-elle. Il y a encore cinq mois, il fallait aller jusqu’à Ribeira Brava pour rejoindre la voie rapide qui traverse l’île. »

Située au large du Maroc, Madère s'est dotée à partir du début des années 1990 d'un réseau de voies rapides. © Studio graphique FMM

À Madère, seul l’océan dicte encore sa loi. La montagne, elle, a été domptée par les hommes et leurs engins de chantier. À moins de s’aventurer sur les petites routes qui serpentent dans les hauteurs, conduire ici se résume à glisser de tunnel en tunnel, tant ils sont nombreux – 150 au total – et les routes parfaitement lisses. Pas un nid de poule, aucune aspérité ; juste un large ruban d’asphalte sur lequel les véhicules foncent bien au-delà des 90 km/h autorisés. Six voies express ceinturent l’île, plus une autre qui la traverse du nord au sud, toutes construites à partir des années 1990. Deux heures suffisent pour en faire le tour. « Sans ces nouvelles routes, jamais je n’aurais pu développer mon affaire », commente Carina en déposant ses élèves à la porte de leur auberge.

« Le plus gros termite de l’île »

L’artisan de cet ouvrage titanesque : Alberto João Jardim, président du gouvernement régional sans discontinuer pendant 37 ans. Ici, on le vénère ou on l'abhorre. Mais même ses détracteurs, qui lui reprochent des pratiques clientélistes et quasi dictatoriales, ne peuvent parfois s'empêcher de sourire en évoquant son nom. À Porto da Cruz, des photos de lui ornent le café-restaurant de José, connu jusqu’à Funchal pour ses délicieux plats de poissons. Attablé dans un coin, un client se marre : « Vous savez, en portugais, "Madeira" veut dire "bois". Eh bien, Jardim, avec tous ses tunnels, a été le plus gros termite de l’île ! »

Quand il est élu pour la première fois en 1978, Madère est déjà une destination prisée. Quelque 150 000 touristes, anglais pour la plupart, la visitent chaque année. Comparé aux 250 000 habitants de l’île – sans compter les 4 000 de sa petite sœur Porto Santo –, ce n’est pas rien. Il faut dire que le caillou volcanique situé au large du Maroc possède quelques atouts : des paysages somptueux, un climat éternellement doux et une flore abondante qui lui vaut d’être surnommé « le Jardin de l’Atlantique ». Mais le gouvernement local continue de miser sur le tourisme « de qualité » qui s’y développe depuis le XIXe siècle, concentré à Funchal. C’est là que se trouvent les hôtels, dont le célèbre Reid’s où l’on se doit encore de porter le smoking les soirs d’hiver, ainsi que la plupart des services publics.

Le reste de l’île, à l'inverse, manque de tout. D’électricité, d’eau courante, mais aussi d’écoles et d’enseignants. À Porto da Cruz, on fait classe dans les salles à manger ou dans les garages. Chaque vendredi, une voiture passe distribuer des cassettes VHS sur lesquelles sont enregistrées les leçons de la semaine suivante. « On appelait ça "la télécole", raconte en souriant l’ancien instituteur João Paulo Ferreira, 21 ans à l’époque. Moi, j’étais seulement là pour aider les enfants. » La capitale régionale apparaît comme le bout du monde. Deux heures à travers la montagne sur une vague route pavée. « Il était plus rapide d’aller en avion à Lisbonne qu’en voiture à Funchal ! »

Développement total

« Quand je suis arrivé à la tête du gouvernement, mon objectif était le développement intégral : culturel, économique, social… et environnemental. C’était impossible sans développer les routes », explique Alberto João Jardim, assis dans le salon de sa maison de naissance dont il a fait ses bureaux. Deux ans plus tôt, Madère a obtenu de Lisbonne le statut de région autonome. Cela lui permet d’élire son président et son Assemblée, de voter son propre budget, et donc à son gouvernement d’avoir les coudées franches pour mener sa politique de développement. La consigne est simple : aller partout où il y a des habitants. Il faut construire des routes agricoles et touristiques afin de favoriser la création d’entreprises et la circulation des produits, permettre à chacun d’accéder à l’éducation et la santé, et surtout souder le territoire en reliant les populations entre elles. C’est du moins le discours officiel.

Alberto João Jardim, président du gouvernement autonome de Madère entre 1978 et 2015. © François-Damien Bourgery / RFI

En 1986, l’adhésion du Portugal à l’Union européenne donne à cette entreprise un nouvel élan. En tant que région ultrapériphérique, ces territoires éloignés du continent mais hautement stratégiques, l’archipel bénéficie d’importantes aides communautaires. Les entreprises de travaux publics tournent à plein régime, transformant le « Jardin de l’Atlantique » en gruyère de béton. La piste de l’aéroport est agrandie afin d’accueillir davantage de touristes. Des écoles, des piscines, des terrains de foot, des complexes hôteliers, des promenades sont édifiés à coups de millions. Mais aussi une marina, détruite deux fois par l’océan et finalement définitivement fermée, et un héliport qui n’accueillera aucun hélicoptère. En 2010, cette bétonisation est mise en cause dans le bilan des inondations meurtrières qui ont frappé l’île. Qu'importe, la politique de développement a semble-t-il porté ses fruits. « En 1986, Madère possédait le PIB le plus faible du Portugal. Quand je suis parti, elle était la deuxième région la plus riche », fait valoir l’ancien président.

« Boom »

Porto da Cruz, 2 300 habitants, est l’un des emblèmes de cette métamorphose. Vers 2013, après des années de déclin, le village a fait le pari du tourisme sportif. « Cela a fait l’effet d’un boom », commente Duarte Fernandes, président de l’arrondissement (l’équivalent du maire) et pharmacien dans le civil. On y croise ribambelles de jeunes gens à l’allure athlétique cheminer vers la plage, mais aussi des groupes de sexagénaires dévaler à pas prudents la rue qui mène à la distillerie et sa machine à vapeur, « la dernière d’Europe encore en marche », héritage d’une époque où l’économie locale reposait essentiellement sur la culture de la vigne et de la canne à sucre. La voie rapide, qui passe depuis une vingtaine d’années en haut de la commune, a bien aidé. « On a commencé à recevoir beaucoup plus de visiteurs et à fixer la population. Avant, beaucoup travaillaient à Funchal et finissaient par s’y installer. Aujourd’hui, ils font l’aller-retour », observe Duarte Fernandes.

Porto da Cruz, sur la côte nord de Madère, est devenue une destination prisée des amateurs de sport. © François-Damien Bourgery / RFI

Signe de sa vitalité, le village compte plusieurs auberges de jeunesse, des hôtels, plusieurs restaurants, cinq écoles de surf, une de parapente… « Et tout fonctionne à l’année », précise Tomé Mendes, propriétaire de l’une de ces auberges de jeunesse, et d’une autre à Funchal. Après des débuts timides, ses établissements affichent désormais complet toute l’année. Ses clients viennent principalement d’Allemagne, d’Angleterre, de France et des Pays-Bas. Dans cet ordre-là. Moyenne d’âge : 25-35 ans. « D’après moi, Porto da Cruz doit surtout son succès à l’agrandissement de l’aéroport et à l’arrivée de compagnies low cost qui ont permis de faire venir des touristes plus jeunes qui vont ailleurs qu’à Funchal », avance le trentenaire. En concédant tout de même que sans cette voie rapide qui le mène à la capitale régionale en une demi-heure, jamais il n’aurait pu gérer ses deux établissements.

Craintes pour l’environnement

Mais à Madère, il y a aussi ceux que ce développement à grande vitesse inquiète. L’une des causes de leur tourment : le projet de goudronnage d’une route en plein cœur de la laurisilve, cette forêt de lauriers vieille de plusieurs millions d’années et classée au patrimoine mondial naturel de l’Unesco. « Une menace énorme », estime Pedro Trindade, guide-accompagnateur, car elle entraînerait la disparition de kilomètres de bruyère, une plante précieuse pour la captation de l’eau qui s'évapore de l'océan. Certains craignent aussi que le tourisme de masse ne finisse par défigurer l’île. Des guides de montagne s’en étaient plaints l’année dernière dans les pages de Diario de Noticias, le quotidien local, en dénonçant le surencombrement des sentiers les plus populaires, ceux auxquels on accède facilement en voiture.

11h45 sur le parking de la Ponta de São Lourenço, l'une des randonnées les plus populaires de Madère. © François-Damien Bourgery / RFI

Sans parler de toutes ces tonnes de gravats extraits des tunnels, que les camions-bennes déversent sur les côtes et dont on redoute les conséquences sur la qualité de l’eau. « Il n’y a pas eu d’étude scientifique sur l’impact environnemental de toutes ces constructions », prévient toutefois Rui Almeida. L’ancien député écologiste à l’Assemblée de Madère se veut prudent : pas question de passer pour un extrémiste en dénonçant ouvertement le développement du réseau routier, mais il aurait aimé davantage de concertation au moment de son élaboration. Et soupçonne que cette politique routière ait pour objectif d’accroître le nombre de touristes – Madère en accueille déjà un million et demi chaque année. « Il faudrait s’interroger sur l’offre que l’on souhaite proposer. Doit-elle être qualitative ou quantitative ? Il faudrait définir des limites, pourquoi pas instaurer une taxe touristique », suggère-t-il.

« Toutes ces routes ont été faites pour les Madériens. Mais on ne va pas empêcher les touristes de les emprunter », rétorque Pedro Fino, le secrétaire d’État en charge de l’Équipement et des Infrastructures au sein du gouvernement local. Aujourd’hui, l’île compte 600 kilomètres de routes, financées par l’Union européenne à hauteur de plus de 80%. Les autorités n’entendent d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. Leurs prochains chantiers : la sécurisation des voies existantes et l’installation de la 5G dans les tunnels pour des routes « plus intelligentes ».

Sans rancune

Blotti au creux d'un virage de Campanario, le café de Maria Fatima semble bien loin de ces considérations technologiques. Avec ses lambris de bois et ses jeux à gratter qui pendent près du percolateur, il apparaît comme l’un des derniers vestiges de cette époque où se rendre à Ribeira Brava depuis Funchal obligeait à épouser la montagne. Toute une expédition. Trois heures au moins à zigzaguer entre le vert émeraude des bananeraies et le bleu saphir de l'océan, en slalomant entre les voitures garées sur le bas-côté. Et cela sans la direction assistée et l'air conditionné.

Le café de Maria Fatima, au bord de ce qui était autrefois une route très passante. © François-Damien Bourgery / RFI

Maria Fatima a monté l'affaire avec son mari juste à leur retour du Venezuela il y a 34 ans. Rapidement, le café s'était bâti sa petite réputation. Il faisait, paraît-il, les meilleurs sandwichs du coin. Avec son parking attenant, l'endroit s'imposait comme une étape naturelle sur la route tortueuse du week-end. « Il y a 30 ans, à la même période, on était ouvert de 6h à 3h du matin et ça ne désemplissait pas », raconte la sexagénaire derrière son comptoir duquel elle dépasse à peine.

La voie rapide a été construite et d'un coup, tout a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus guère que quelque locaux nostalgiques pour emprunter encore la « vieille » route, ou des touristes aventureux qui veulent voir autre chose que des tunnels. Fini les sandwichs ; les seuls clients sont ceux des alentours qui viennent là boire leur café ou l’apéro. « On vend deux fois moins, mais c'est assez pour vivre. Et cette voie rapide est bien pratique pour aller à Funchal ! », loue Maria Fatima, pas rancunière, avant de retourner servir ses deux clients. Un autocar passe, deux coups de klaxon pour saluer, et disparaît derrière le virage.

