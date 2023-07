Le gouvernement britannique veut loger les migrants dans des tentes pour faire des économies

Le journal The Times révèle que le gouvernement britannique a acheté des tentes pour y faire loger des migrants. Une décision destinée à faire des économies qui indigne les associations de défense des demandeurs d'asile.

La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement conservateur, qui a promis de couper dans les dépenses consacrées à l'hébergement des demandeurs d'asile. Pour réduire une facture qui s'élève actuellement à 2,3 milliards de livres, certains d'entre eux seront envoyés dès la semaine prochaine dans une barge amarrée à quai dans un port du sud-ouest de l'Angleterre.

Mais selon les informations du journal The Times, le gouvernement de Rishi Sunak est prêt à aller plus loin. Le quotidien assure que les autorités ont déjà acheté des tentes dans lesquelles elles prévoient de loger les migrants qui arriveront au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. Selon The Times, le gouvernement compte y loger jusqu'à 2 000 migrants dans les prochains mois.

Une décision « cruelle » pour les ONG

Contacté par l'AFP, le Home Office s'est gardé de confirmer ou de démentir cette information, tout en insistant sur le fait que « l'utilisation d'hôtels pour héberger les demandeurs d'asile est inacceptable ». Pour les ONG de défense des droits des migrants, c'est bien l'utilisation de tentes qui est inacceptable, et même « cruelle », selon l'organisation Refugee Action, qui y voit un nouveau moyen de « diaboliser les demandeurs d'asiles ». Pour la députée travailliste Yvette Cooper, l'achat de tentes « est en partie un aveu que leur propre législation, dont ils avaient promis qu'elle mettrait fin aux traversées par bateau, (...) n'est en fait pas prévue pour fonctionner ».

Il y a dix jours, le Parlement britannique a validé une loi critiquée par l'ONU interdisant aux migrants arrivant par la Manche de demander l'asile dans le pays. Plus de 15 000 migrants ont effectué la périlleuse traversée de la Manche sur des bateaux de fortune depuis le début de l'année, selon les chiffres des autorités.

