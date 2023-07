Les chars ukrainiens roulent au pétrole russe raffiné en Hongrie

Pour alimenter les générateurs de ses hôpitaux et faire rouler ses chars, l’Ukraine, qui n’a plus de raffinerie en état de marche, a besoin de carburant. Or l'un de ses fournisseurs hongrois fabriquent des produits raffinés… à partir de pétrole russe.

Le pétrole raffiné par l'entreprise hongroise MOL provient en partie de Russie en utilisant un ancien pipeline réactivé. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère Si les chars ukrainiens continuent à rouler, c'est grâce au pétrole russe. Avant la guerre, l'Ukraine achetait du diesel à la Russie et en Biélorussie. Aujourd'hui, elle s'approvisionne sur le marché international, notamment en Hongrie, en Lituanie, en Roumanie ou en Turquie. Parmi les entreprises auprès desquelles l'Ukraine se fournit en carburant, il y a la société hongroise MOL. Or celle-ci raffine du brut qu'elle achète à la Russie. Du pétrole que la firme hongroise paie 30% moins cher que sur le marché, grâce à ses bonnes relations avec Moscou. « Pour MOL, la situation est excellente, car elle achète le brut très bon marché. Il arrive de Russie, via le Bélarus et l'Ukraine. Puis MOL le transforme en produits raffinés, qu'elle revend directement à l'Ukraine », explique Michal Paszkowski, chercheur à l'Institut d'Europe centrale. Ces six derniers mois, l'entreprise hongroise a doublé ses ventes de diesel à l'Ukraine, selon les douanes ukrainiennes. MOL peut livrer rapidement, par train et par un vieux pipe-line qui a été réactivé. « Ce pipeline date de 1976. Les Hongrois l'utilisent à nouveau parce qu'il relie directement la raffinerie hongroise "Duna" à l'Ukraine. » Il y a bien un embargo européen sur le pétrole russe. Mais il ne concerne pas le brut acheminé par oléoduc. Une dérogation qui avait été exigée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban.