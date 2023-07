Les Ukrainiens fêteront désormais Noël le 25 décembre

Au cœur de l’été, les Ukrainiens préparent déjà Noël. Vendredi, le président Volodymyr Zelensky a signé une loiqui fait du 25 décembre la date officielle de Noël en Ukraine, alors que traditionnellement ce dernier était fêtéle 7 janvier dans le pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Le 27 juillet, l’Église orthodoxe ukrainienne unifiée a tenu concile et adopté une révision du calendrier julien, rapprochant ce dernier fortement du calendrier grégorien, en vigueur dans la plupart des pays dans le monde.

Avec l’adoption de ce nouveau calendrier, ce sont les dates de toutes les fêtes religieuses de l’hiver qui bougent : Noël aura ainsi lieu le 25 décembre au lieu du 7 janvier, la Saint-Nicolas passe du 19 décembre au 6 décembre, et l’Épiphanie du 18 au 6 janvier.

Volodymyr Zelensky a immédiatement signé un texte de loi officialisant ce nouveau calendrier, selon lui cette mesure vise à garantir que les jours fériés en Ukraine ne correspondent pas à ceux de la Russie et à « renoncer à l'héritage russe ».

En effet, depuis 2017, les Ukrainiens avaient la possibilité de choisir entre deux dates de Noël, le 25 décembre ou le 7 janvier. D’année en année, de plus en plus d’Ukrainiens célébraient la naissance du Christ le 25 décembre, comme pour se rapprocher des traditions européennes. Mais désormais, le calendrier officiel correspondra à ce mouvement de fond, plus question de fêter Noël en janvier, tant le fossé avec la Russie est désormais incommensurable.

À lire aussiEn Ukraine, un Noël orthodoxe en rupture avec l'Église russe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne