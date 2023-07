Russie: aux côtés de leaders africains, Poutine passe en revue des navires à la Journée de la flotte

À l’occasion de la Journée de la flotte russe, le président russe Vladimir Poutine a assisté dimanche 30 juillet au traditionnel défilé de navires à Saint-Pétersbourg, auquel il avait convié plusieurs responsables africains, sur place pour le sommet Russie-Afrique qui a pris fin la veille. L’occasion pour le président russe de féliciter ses marins et d’annoncer la construction de nouveaux bâtiments.

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

C’est en compagnie de quatre chefs d’État africains que le président Vladimir Poutine a rendu hommage à la marine russe depuis l’ancienne capitale impériale, juste après le sommet Russie-Afrique qui s’était terminé la veille.

Devant les dirigeants burkinabé Ibrahim Traoré, malien Assimi Goïta, congolais Denis Sassou-Nguesso et érythréen Isaias Afwerki, le président russe a salué les équipages courageux des navires et des sous-marins russes, et notamment ceux de la flotte de la mer Noire qui jouent un rôle important dans l’offensive en Ukraine : celle-ci prend part régulièrement à des bombardements.

« Nos marins donnent toute leur force, montrent un véritable héroïsme et se battent vaillamment, comme nos grands ancêtres », a souligné Vladimir Poutine, sans toutefois faire aucune allusion aux opérations qui se déroulent actuellement en Ukraine.

L’occasion encore pour le président russe de préciser que Moscou renforçait constamment la puissance de sa marine. Au total, 45 navires de surface et sous-marins, ainsi que 3 000 marins participaient à la parade dans l'ancienne capitale impériale à l'occasion de la Journée de la flotte russe, une fête que les Russes célèbrent chaque année dans tout le pays, de la mer Baltique à Vladivostok en passant par la mer Caspienne.

